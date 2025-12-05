涉洗錢助詐羈押20個月 徐巧芯大姑劉向婕夫妻交保、科技監控

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕。(記者楊心慧攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，因協助詐團以虛擬幣洗錢，一審依洗錢、組織犯罪等罪，分別判刑10年與15年；高院今進行審判程序，劉向婕、杜秉澄請求交保，法官裁定劉女以80萬元、杜男100萬元交保，限制住居並進行科技監控，即日起限制出境、出海8個月，至明年115年8月4日止。

由於今下午裁定時，被告方反映銀行已關門，難以籌錢，可能要到週一才能籌到錢，最終法院裁定杜秉澄、劉向婕還押，在下週一(8日)下班前辦理交保。

台北地檢署指控，37歲杜秉澄招募友人林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶，作為其水房的洗錢帳戶，指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯、將台幣換為虛擬貨幣等方式，回存至前端詐騙水房指定的電子錢包，營造交易虛幣的假象，助詐團洗錢2289萬多元。

台北地院今年1月，依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪，將劉女、杜男判刑10年、15年，林于倫8年、吳沂珊6年，全案上訴高院審理中。杜男曾在還押時爆料「徐巧芯叫我認罪」，但徐巧芯否認。

杜秉澄稱自己被羈押20個月，請求交保；辯護律師林拔群表示，杜秉澄羈押至今，是北所有史以來羈押最久的被告，他已為所做的事付出代價，甚至有誠意要和所有被害人和解，但目前被羈押又是禁見的狀況，辯護人無法幫忙，或是替他與家屬聯繫做和解的動作，懇請庭上給予交保的機會。

檢察官表示，本案是社會矚目的重大案件，認為原來羈押理由及必要性仍然存在，建議裁定繼續羈押，若合議庭認為羈押處分仍可確保未來審判及執行，建議照刑事訴訟法116條之2加以審酌適當事項。

高院法官裁定，被告杜秉澄、劉向婕具保停止羈押，分別以100萬元、80萬元交保，限制住居，並在每週三上午10點在限制住居派出所報到，即日起限制出境、出海8個月，至明年115年8月4日止，期間配戴電子腳鐐，接受科技監控，並應於每週一、五晚上8點在限制住居所在地門口，持手機拍攝自己面部照片，同步回傳到科技監控中心。

另外，杜秉澄、劉向婕禁止直接或間接接觸聯繫共同被告林于倫、吳沂珊、證人葉孟勳等人，且不得再從事與本案相關之不法詐騙、洗錢、組織等行為。高院法官表示，下次開庭則在明年2月4日上午9點30分，續行審理程序，被告若未到庭將會構成羈押事由。

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄。(記者楊心慧攝)

