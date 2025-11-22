涉洗錢與非法捐款 美國嘻哈歌手米歇爾判刑14年
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。
法新社報導，現年53歲、1990年代暢銷團體「流亡者」（The Fugees）的創始成員米歇爾（Pras Michel），2023年因涉及馬來西亞華裔商人劉特佐（Low Taek Jho）主導的馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）弊案，被判洗錢及違反競選資金法等罪。
該計畫讓數百萬美元資金流入美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2012年連任競選活動。
陪審團審理期間，包括好萊塢影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）出庭作證，最終裁定米歇爾10項刑事罪名成立。
此外，米歇爾還被判串謀、偽造罪以及未申報擔任外國政府代理人等罪嫌。
他同時因2017年於美國總統川普（Donald Trump）首度執政期間，代表中國非法遊說而受審，當時意圖協助北京引渡被控詐騙超過10億美元、涉及數千投資人的企業家郭文貴回中國。
米歇爾的律師澤登伯格（Peter Zeidenberg）表示，當事人將提出上訴，他形容判決極不合理。
美國司法部檢察官去年指出，米歇爾「為金錢背叛國家」，「將數百萬美元非法外國捐款引入美國總統選舉」，因此必須嚴懲。
2010年代初，如今據信藏身中國的逃犯劉特佐，利用從一馬發展公司弊案盜取的數十億美元，在美國投資豪宅、不動產、藝術品以及好萊塢電影，如李奧納多狄卡皮歐主演的好萊塢電影「華爾街之狼」（Wolf of Wall Street）等。
一馬醜聞曝光後導致馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）政府在2018年垮台，隨後納吉也被定罪入獄。（編譯：林沂鋒）1141122
其他人也在看
南市府爭取災損菱角農業資材補助 11/28前申請
七月風災及西南氣流影響中南部地區，臺南部分菱角田區雖未達天然災害現金救助門檻，但農民仍反映影響菱角生長恐有減產等遲發性災損，經市府爭取，農業部將補助菱角農民購買石灰等資材費用，市長黃偉哲呼籲符合未領有農業天然災害現金救助的菱角受災農戶，於十一月廿八日前儘速向土地所在地區農會提出申請。農業局長李芳林表示，市長黃偉哲為減輕農民損失，積極爭取補助農民生產所需資材；經農業部同意種植菱角田區補助購買石灰等農業資材，每公頃最高一萬元，且每一補助對象最高一萬元。李芳林局長呼籲符合資格的農民，可攜帶種植菱角證明及其土地證明文件（如現地種植照片、農產品銷售證明等）、土地所有權證明文件（如土地所有權證明文件或種稻及轉契作、休耕申報書農民收執聯），並檢附購買農業資材憑證正本，於期限前向土地所在 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
大雪山40週年 300人竹杖健走
記者徐義雄∕台中報導 林保署台中分署所轄大雪山國家森林遊樂區今年邁入四十週年，二十二…中華日報 ・ 17 小時前
北京錫安教會18人遭起訴 牧師之女在美國會作證籲營救
中國北京錫安教會18 名牧師和工作人員近日遭正式逮捕，面臨最高三年刑期。教會創辦人金明日牧師之女週四（11/20）在美國國會出席聽證會，呼籲營救她的父親。太報 ・ 23 小時前
為500元報酬害慘自己 詐團車手吃牢飯還需賠587萬
王姓男子當詐騙集團車手，負責面交收取受騙人的投資款，向2名受騙人收587萬元，警方未查獲他的上游詐團，他不但吃牢獄之災，...聯合新聞網 ・ 19 小時前
柔性政變？跟鄭麗文有溝通管道 柯重返民眾黨主導藍白合？
論壇中心／董思旻報導前民眾黨主席柯文哲近期動作頻頻，低調現身民眾黨中央黨部，據了解將著手布局明年選舉事宜，至於剛落幕的鄭黃會面，細節是否生變，引發外界關切，民眾黨未來恐怕陷入兩個太陽之爭。傳出早在國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌見面前，鄭麗文就與柯文哲溝通過，前藍委邱毅爆料，鄭麗文有意和柯文哲碰面，雙方曾透過自己的手機短暫通話，並透過民眾黨祕書長周榆修和鄭麗文的指定人選，雙方已建立交流平台。對此，資深媒體人王瑞德在《台灣最前線》節目中表示，「一個柔性的政變即將展開」，看得出來柯文哲回來要接管民眾黨了，當明年黃國昌再也不是黨團總召和立委後，民眾黨核心將回歸柯文哲，之後藍白就是鄭麗文和柯文哲談，哪輪得到黃國昌這個三姓家奴。原文出處：柔性政變煙硝味！爆藍白會早前聯絡過鄭麗文 柯文哲復出黃國昌就沒戲份？ 更多民視新聞報導苗博雅酸鄭黃會上「全空話」！點民眾黨「1事」：真震撼彈鄭黃會民眾黨被酸「第三者燈泡」！吳靜怡：沒有「他」等於沒談柯文哲「外專資格」岌岌可危 陳佩琪曝近況：忙上課民視影音 ・ 1 天前
垃圾費、保費將上調 小商家叫苦：恐縮減人手 甚至關門
舊金山多數家庭與小型商鋪即將面臨一筆新的生活成本壓力。根據舊金山市政府21日公告，市內垃圾收集服務提供商Recology...世界日報World Journal ・ 1 天前
台北大巨蛋首創巨幅銀幕百面電視牆 同步向銀髮族強力放送反詐騙宣導
刑事局反詐宣導首度進軍台北大巨蛋演唱會場，針對銀髮族高發之詐騙手法宣導影片，在銀髮族聚集的「民歌大團圓」巨幅銀幕及143面電視牆同步播出。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
今彩539第114283期開獎
（中央社台北22日電）今彩539第114283期開獎，中獎號碼37、10、33、13、32。3星彩中獎號碼420，4星彩中獎號碼2927。中央社 ・ 17 小時前
黃文益諷陳菁徽三條線邏輯誤導大眾
[NOWnews今日新聞]針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日嚴正強調，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
一一四年全國語文競賽苗副縣長授旗期勉選手勇奪佳績
一一四年全國語文競賽即將於十一月二十三日及十一月三十日在臺中市登場，經過層層篩選，苗栗縣派出七十五位個人競賽、十一支團隊出征決賽，昨二十二日下午出發前往臺中前，選手們齊集縣府第一辦公大樓大廳由副縣長邱俐俐授旗，為代表團打氣、加油，期勉發揮最佳實力，為自己、學校和苗栗縣爭取榮譽，締造更佳成績。授旗典禮二十二日上午九時三十分在縣府第一辦公大樓一樓大廳舉行，由副縣長邱俐俐率教育處長葉芯慧等人主持，邱副縣長授旗給代表隊，並鼓勵參賽學生，期望他們都能發揮最佳實力，為自己也為苗栗縣締造輝煌佳績。副縣長邱俐俐表示，不管能坐下來寫、站起來說，或是用演的、用跳的，只要把語文文化的美感展現出來，都是最棒的男女主角，今天站在這裡的孩子，都相當優秀，在未來幾天的競賽中，同學要做的是以文會友，相互 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
潮警積極協助家屬尋找親人 順利完成亡者後事
記者鄭伯勝／屏東報導 潮州警分局來義派出所日前受理一名洪姓女子與縣議員越秋女到所報案…中華日報 ・ 22 小時前
男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清
男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清EBC東森新聞 ・ 23 小時前
大客車「駕駛長」缺工中央延長補助 何欣純籲地方加碼吸引人才
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 大客車「駕駛長」嚴重短缺的問題，已對台灣公共運輸系統帶來顯著衝擊，即便祭出高額補貼及優渥薪資，仍難以根本解決人力流失的困境。對此，交通部公路局台中區監理所今（22）日舉辦「薪想事成、邁向前程」中部地區大客車駕駛就業覓才博覽會，現場集結公路客運、市區客運與遊覽車等業者設攤招募駕駛。立法委員何欣純表示，希望透過中央補助加...匯流新聞網 ・ 22 小時前
毒品唾篩執法上路！ 全國總動員24小時查18案罰百萬
【記者曾佳俊／台北報導】警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，於11月20日正式上路，執法首日24小時內，「新式執法利器」發威，全國警方共取締18件毒駕，開出罰單總計金額高達新臺幣110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，其中新北林口區更查獲一車三人連駕駛都藏毒，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
Andy老師被盯上？遭3台車一路尾隨「恐怖細節曝」 走鐘獎急請保鑣陪同
Andy老師鬧翻家寧後，選擇創立新的YouTube頻道，在短短幾天內達成百萬粉絲訂閱，日前Andy老師更奪下走鐘獎最大獎項「年度個人創作獎」，在台上他也泛淚感謝所有支持他的人，不過昨（21日）Andy老師釋出最新影片竟透露當天是有請保鑣隨行，真實原因全說了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
亞灣馬光中醫精緻醫療服務打造社區健康據點
[NOWnews今日新聞]馬光醫療網自創立以來，持續拓展全台據點，今（22）日迎來旗下第25家分院「亞灣馬光中醫診所」。新院位於高雄苓雅區、鄰近捷運三多商圈站旁，不僅延續專業的中醫服務傳統，更以「日式...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
林岱樺延續岡山3萬人氣勢 今闖邱議瑩本命區旗山拔樁
民進黨高雄市長初選打得火熱，綠委林岱樺規劃一系列「三山造勢」活動，月初首場在岡山獲得3萬人到場支持後，今（22）日下午將在旗山公共體育場舉辦第二場造勢活動，直搗主要競爭對手綠委邱議瑩的本命區拔樁。中天新聞網 ・ 22 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前