涉洗錢10億 台灣贏支付遭訴9人

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

非法第三方支付業者「台灣贏支付」涉嫌利用西亞酋廣告有限公司等18間人頭公司，透過非法第三方支付機制，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務，半年時間洗錢金額高達10億6439萬餘元，台中地檢署偵查後，今（5）日依組織犯罪、營利聚眾賭博、偽造文書、洗錢等罪嫌，起訴陳姓主嫌等9名集團成員。

檢方起訴指出，非法第三方支付業者「台灣贏支付」的陳姓主嫌等人，涉嫌利用西亞酋廣告有限公司等18間人頭公司，透過非法第三方支付機制，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。

經查，這個集團為規避銀行風險控管機制及檢警查緝，不僅架設完整公司網站，配合會計事務所操作帳務，另建置假貨單生成系統，藉由製造虛偽交易紀錄，以掩飾不法金流，於短短半年期間，洗錢金額即高達10億6439萬9514元。

中檢指出，本案源於金融機構通報，發現多間新設立公司帳戶短期間內交易異常頻繁，疑涉不法金流。中檢獲報後，隨即由檢察長張介欽指派檢察官謝孟芳指揮重案支援中心檢察事務官、台中市刑大、第四分局、刑事局第四大隊、保四總隊及南投縣警草屯分局等單位成立專案小組深入追查。

專案小組於114年8月20日發動第一波搜索行動，查獲被告6人，扣得現金143 萬7300元及電腦、點鈔機、偽造出貨單據等證物，並向台中地院聲請羈押禁見陳姓主嫌等3人獲准，其餘3人分別以2萬元至6萬元不等金額具保。

之後再向台中地院聲請扣押裁定，查扣現金183萬16元。去同年10月30日，專案小組發動第二波搜索行動，其餘3名被告經檢察官訊後，分別以2萬元至3 萬元不等金額具保。

專案小組兵分多路，同步於台中、彰化、南投、高雄等地查緝，經長期蒐證、縝密分析金流，終成功破獲此一具高度組織性、系統化與企業化之非法第三方支付洗錢集團。

中檢重申，非法第三方支付及博弈金流，已成為犯罪組織洗錢及規避監管之重要工具，嚴重危害金融秩序與社會治安。中檢將持續強化與金融機構及警政機關之橫向聯繫，積極溯源追查不法金流，貫徹洗錢防制相關法令，嚴正打擊地下金流及組織犯罪，展現政府維護金融秩序與社會安全之堅定決心。

照片來源：台中地檢署

