涉洗錢225億 嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜遭訴求刑10年 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

曾因涉入職棒假球簽賭案，遭判3年8月入獄服刑，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，又再因涉及主導網路賭博達225億餘萬元洗錢案，今年8月31日蔡政宜計畫出境前被逮，橋頭地檢署歷經4個月偵查，日前依經組犯罪、特殊洗錢、特殊洗錢及圖利供給賭場或聚眾賭博等罪嫌起訴，並建請法院處刑10年。此外，橋檢也對逃逸中蔡的唐姓妻子發布通緝。

檢方起訴指出，綽號「雨刷」的蔡政宜現為第20屆嘉義縣議員，於109年間某日起，成立跨境賭博網站代收代付之洗錢水房，與其唐姓配偶共同指揮洗錢水房成員，在台灣高雄市的洗錢水房據點共7處、馬來西亞、越南等地設立據點，並使用人頭帳戶及電腦程式，為泰國不詳賭博網站從事賭博金流代收代付事務。

由蔡政宜、唐女指示幹部取得大量泰國金融機構人頭帳戶，再指揮水房客服人員，依賭博網站需求，在水房操作洗錢集團綁定泰國人頭帳戶之手機，依賭博網站後台系統之「自動化腳本」，處理賭客之出金、入金、層轉賭資等賭博相關金流，以掩飾本案賭博網站非法犯罪所得之來源、去向，達到隱匿金流來源，躲避查緝。

檢方調查，該洗錢集團自109年起至檢警查獲為止，已協助賭博網站洗錢高達泰銖242億4653萬6321元，折算新台幣約為225億4674萬5015元，並從中獲取泰銖2億1494萬6275元，折算新台幣約為1億9987萬7573元之不法利益。

橋檢為澈底剝奪犯罪所得，另扣押蔡政宜、唐女夫婦持有之愛馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名錶1支、價值1億7441萬5879元之不動產及現金。

檢察官認為，蔡政宜前因職棒假球簽賭案，經台灣高等法院100年矚上易字第6 號刑事判決判決有期徒刑3年8月刑期，其出監後雖擔任嘉義縣議員之民意代表，然全未反省前案之情，因恐其議員身分因遭查獲犯罪而受影響或未來無從再行參選從政，為牟取暴利，遂試圖以其議員之身分作為不法犯行之保護傘，改居於幕後操控之角色，透過其配偶於檯面上指揮本案洗錢集團之成員，仍可坐享犯罪所得及議員之政治地位，又一再推稱對洗錢集團全不知情，犯後態度難認良善。

我國政府為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國，更在行政院層級成立「行政院洗錢防制辦公室」，已宣示全力打擊洗錢犯罪之決心。被告蔡政宜卻執意與其配偶籌組跨境洗錢集團牟取暴利，招募不思以正途賺取金錢之年輕成員參與本案洗錢集團，成為各類犯罪集團孳生茁壯的溫床，破壞國際金融交易秩序至鉅，影響台灣國際洗錢評鑑成效與國際處境，進而損及國家整體經濟和國際地位，嚴重打擊整體國民權益，爰建請就被告蔡政宜量處10年有期徒刑，以資懲儆。

檢察長張春暉表示，面對日益猖獗的跨境金融犯罪，橋檢將依最新修正之洗錢防制法從嚴追訴，對於犯罪所得一律採取「澈底剝奪」原則，杜絕被告意圖藉由犯罪獲利之僥倖心理。民意代表等公職身分絕非犯罪的護身符，橋檢將持續努力，針對高風險洗錢管道進行精準打擊，斬斷黑金金流，維護國家金融安全與社會公義。

