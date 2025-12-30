涉洗錢225億！豪宅精品滿出來 「雨刷」蔡政宜3000萬交保、電子監控

蔡政宜夫妻涉洗錢，家中搜出現金、精品都遭查扣。資料照片、檢方提供



多年前職棒假球簽賭案，組頭「雨刷」蔡政宜被許多球迷恨之入骨，沒想到他出獄後，當選嘉義縣議員卻未見悔改，檢方查出蔡政宜與中國籍妻子唐斯蓉，兩人設立水房助博弈集團進行跨國洗錢，經手金額高達逾225億元，夫妻涉嫌得手近2億元。橋頭地檢署昨偵結起訴，對蔡政宜求刑10年徒刑，今天（12／30）移審法院後，法官諭知蔡政宜3000萬元交保，並限制出境、出海，實施電子監控，據了解仍在籌措交保金中。

橋頭地檢署今天表示，被告蔡政宜涉嫌加重洗錢、發起及指揮犯罪組織之嫌疑重大，並有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞，但考量本案部分共犯、證人均已到案，事證也已扣案，故命被告蔡政宜以新台幣3千萬元交保，並須配戴電子腳環、以手機在固定地點自拍回傳之方式定期報到，且限制出境、出海，也不得接觸本案相關共犯及證人。

高雄市警局刑事警察大隊，昨天公布在蔡政宜夫妻豪宅家中查扣的賓士車、愛馬仕等85個名牌包及3支勞力士名錶等。其中，愛馬仕、香奈兒、迪奧、路易威登等精品多到滿出來，足見蔡政宜夫妻平時十分闊氣。不過，據了解，蔡政宜夫妻擁有部分精品似乎並非真品，被懷疑有仿品摻雜其中。

蔡政宜夫妻涉洗錢，家中搜出現金、精品都遭查扣。資料照片、檢方提供

另外現場也查扣不動產與現金，總價值高達1億7441萬餘元。

親友擔任集團幹部 經營賭博洗錢機房

高市刑大科偵隊指出，蔡政宜與唐斯蓉共同經營賭博洗錢機房，為避免外來人員向警方告密，指定親友擔任集團幹部，並透過熟識之人，以「高薪、輕鬆、免經驗」工作招募年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並層層轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利。

檢方痛批，蔡政宜出獄後未反省，還改以「幕後操控」身分指揮成員犯案，同時坐享犯罪所得及議員政治地位，遭捕後辯稱不知情等，最後依涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之發起、操縱、指揮犯罪組織、第4條第1項招募他人加入犯罪組織、修正後洗錢防制法第19條第1項前段之加重一般洗錢、第20條第1項第2款之特殊洗錢、第21條第1項第4款之收集帳戶、刑法第268條圖利供給賭場或聚眾賭博等罪嫌，建請法院就被告蔡政宜量處10年有期徒刑。

蔡政宜夫妻涉洗錢，豪宅搜出多款精品。檢方提供

橋檢也再度呼籲，最新修正之《洗錢防制法》從嚴追訴，對於犯罪所得一律採取「徹底剝奪」原則，杜絕被告意圖藉由犯罪獲利之僥倖心理。另外，民意代表等公職身分絕非犯罪的護身符，持續努力斬斷黑金金流，維護國家金融安全與社會公義。

發稿時間17:40 更新時間19:10

