涉洗錢225億！「雨刷」蔡政宜偵結起訴 遭求刑10年

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

嘉義縣無黨籍議員、綽號「雨刷」的蔡政宜在今年8月間陷入洗錢風暴，懷疑他協助東南亞多家博弈網站進行地下匯兌，3年來金流約225億元，檢方日前偵結全案，認為蔡政宜因職棒假球案入獄服刑完畢後，卻又藉職務之便，指揮洗錢集團運作，且在偵查期間否認犯行、態度不佳，於本月18日依涉犯組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴蔡政宜和另名斐姓核心成員，並具體求刑10年。

檢方於本月18日依涉犯組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴蔡政宜和另名斐姓核心成員，並具體求刑10年。（圖／翻攝畫面）

檢方偵查時，發現蔡政宜先在南部等縣市架設水房，並跨國在馬來西亞、越南等地成立據點，大量蒐集泰國金融機構人頭帳戶，再由後台人員處理賭客出入金、層轉賭資等金流，藉此掩飾賭博網站等不法所得。檢警於今年9月1日發動搜索約談，將他移送至橋頭地檢署複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

據檢方清查，該集團協助賭博網站洗錢金額高達泰銖242議員（約新台幣225億元），檢方同時扣押愛馬仕、香奈兒等名牌包85個、勞力士名表1支，其名下不動產及現金價值1億7441萬。

檢方起訴痛批，蔡政宜不但未反省前案，反而疑似利用議員職務之便，操控洗錢集團，犯後還一度否認犯行，態度不佳，因此具體求刑10年有期徒刑。

蔡政宜過往爭議不斷。2009年間，他因涉入中華職棒假球案，被控以恐嚇、性招待等方式迫使球員打放水球，最後多達35人認罪，震撼職棒圈，他因此被判刑3年8月，於2016年出獄後，他試圖「重新做人」，逐步經營地方勢力，並於2022年當選嘉義縣第四選區縣議員。然而，蔡政宜再度涉入洗錢案，引發外界對地方政治與黑金勢力糾葛的高度關注。



