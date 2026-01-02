涉洗錢225億！「雨刷」3000萬交保走密道離開 兒女擁保時捷、倫敦豪宅曝光

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜因涉225億元跨境洗錢案，遭橋頭地檢署起訴，並求處10年刑期。案件移審橋頭地院後，法官竟裁定3000萬交保，他不僅在4小時內火速籌到保金，據周刊報導，院方居然還安排雨刷走密道躲避媒體拍攝，讓在場守候多時的記者氣炸。不過橋頭地院強調，蔡政宜辦理交保已是下班時間，法院一律只開放「南側門」供進出，法警因此引導被告蔡政宜從「南側門」離開，是按慣常程序及流程。

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉225億元跨境洗錢案，法官竟裁定3000萬交保（圖／嘉義縣議會官網）

根據《鏡週刊》報導，蔡政宜夫妻財力雄厚，檢警在其住處查扣到愛馬仕、香奈兒包、勞力士名錶、價值1億7441萬5879元不動產及現金。雨刷大兒子就讀某國立大學資管系，夫妻倆甚至買了輛保時捷給大兒子作為上下學代步之用，不過，洗錢案爆發後，兒子便緊急找人賣掉車輛，是否有變賣贓物之嫌，仍需由專案小組進一步確定。

報導指出，蔡政宜女兒則在英國倫敦讀書，夫妻更大手筆在倫敦替女兒置產買房，據了解，房價所費不貲，由於相關挹注孩子在海外讀書與買屋等鉅款是否也與洗錢所得有關，專案小組仍在深入追查。

橋頭地檢署已對院方交保裁定提起抗告，認為蔡政宜夫婦涉嫌指示幹部取得大量泰國金融機構人頭帳戶，並在台灣設立水房，依泰國賭博網站需求，由水房幹部操作洗錢集團綁定泰國人頭帳戶手機，並依賭博網站後台系統的「自動化腳本」軟體，處理賭客出金與入金等相關金流，估計犯案6年來經手225億元金流，至少從中不法獲利1億9987萬元，已嚴重破壞金融秩序，犯行重大，不容輕縱。



