涉洗錢306億元！「茗香園冰室」老闆削3.1億遭求刑9年半 名下保時捷被拍賣

茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉嫌幫非法博弈業者洗錢306.9億元，並從中獲利超過3.1億元。台北地檢署今（5）日偵查終結，依賭博、洗錢、違反《組織犯罪防制條例》起訴羅以翔等35名被告，痛批他們不思正途賺取所需，貪圖輕鬆得手的不法利益，嚴重破壞金融秩序及穩定，對羅以翔求刑9年6個月。

茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉嫌幫非法博弈業者洗錢306.9億元，並從中獲利超過3.1億元（圖／翻攝google map）

起訴指出，羅以翔2020年間以支付平台系統原始碼，招募技術人員負責將系統與中國、日本及印度地區的博弈網站對接，並以「茗香園冰室」名義租用辦公室當成據點，架設HEROPAY洗錢跳板，同時成立「豪杰公司」以MATCHPAY第三方支付方式協助中、日、印3地博弈網站洗錢。

檢警查出豪杰公司從2021年7月至2025年9月9日間，經營賭博網站及幫其他同業洗錢金額達306億9489萬元，羅以翔個人獲利3億1385萬元，並作為豪杰、「東引快刀手」餐廳的營運備援資金。

檢警已查扣虛擬貨幣、房產豪車等資產超過1億3465萬多元，其中羅以翔名下的保時捷已由行政執行署拍賣變價所得865萬元，儘管羅以翔偵訊中坦承犯行，但至今仍持續隱瞞豪杰公司其餘股東資訊，檢察官因此求處9年6月以上有期徒刑。

而從一開始就加入洗錢犯罪的財務人員黃秀蓉，同時也是「東引快刀手」掛名負責人，因供出帳冊內容並坦承犯行，被求處6年以上有期徒刑，另有4名豪杰公司創始主管遭分別求刑5年、6年徒刑。

