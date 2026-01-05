涉洗錢306億遭求重刑！茗香園老闆羅以翔500萬交保

捲入博弈與洗錢金額高達306億元的「茗香園冰室」負責人羅以翔，遭檢方起訴後移審台北地院。合議庭5日召開接押庭，裁定羅以翔以新台幣500萬元交保，並限制住居、出境出海8個月，接受個案手機科技監控；若至6日下午1點仍無法籌足保證金，將還押看守所。同案被告、「東引快刀手」負責人黃秀蓉，則以20萬元交保。

茗香園冰室負責人羅以翔500萬交保。（圖／中天新聞）

台北地檢署表示，羅以翔與黃秀蓉於去年9月遭搜索後一路羈押，檢方偵結全案，依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴羅、黃及水房成員共35人，並分別對羅求刑9年6月以上、對黃求刑6年以上。

檢方調查，羅以翔自2020年起出資購買支付平台原始碼，以「茗香園冰室」名義成立豪杰公司，架設第四方支付系統「HEROPAY」，替中國大陸、日本、印度等地博弈網站代收代付不法金流；黃秀蓉負責財務、帳務與金流調度。2022年起，羅另設機房自營博弈網站「RICH11」，提供百家樂、老虎機及體育賭博，並持續透過HEROPAY收取賭客入金，規模擴及海外。

檢警查出，豪杰公司自2021年7月至2025年9月，累計洗錢金額達306億9489萬餘元，羅以翔個人不法獲利逾3.1億元，但目前僅查扣約1.3億元資產。法官認為，本案情節重大原有羈押必要，但起訴後事證已大致完備，加上被告認罪，認定無續押必要，遂裁定交保並加強科技監控。

