涉洩個資再開庭 民代關切王大陸案 警邀功

藝人王大陸（中）怪罪閃兵集團首腦陳志明拿錢沒辦事，找上富二代友人游翔閔協助，由台北市刑警大隊時任偵三隊代理隊長劉居榮調查陳男個資，被起訴違反個資法等罪，新北地方法院17日再開審理庭。（柯毓庭攝）

藝人王大陸怪罪閃兵集團首腦陳志明拿錢沒辦事，找上富二代友人游翔閔協助，由台北市刑警大隊時任偵三隊代理隊長劉居榮調查陳男個資，被起訴違反《個人資料保護法》等罪。新北地方法院17日再開庭，游翔閔透露曾找台北市議員楊植斗向台北市刑大大隊長盧俊宏「關切」王大陸被騙案，劉居榮才會向游翔閔邀功「專業吧」，還要游請楊植斗向盧俊宏替他美言幾句。

審理庭上游翔閔證稱，報案當天他們到劉居榮的辦公室，他協助王大陸把「黑哥」的微信截圖傳給劉居榮後，就由劉居榮等人替王大陸處理，他則一直在一旁用手機處理工作的事情，過程中劉居榮把陳志明的個人資料傳給他，他沒有問過劉居榮是否是要他傳給王大陸，認為是他要傳給王大陸的意思，就直接把資料轉傳給王大陸，但當天沒有聽到說「陳志明三代都有前科」等資訊。

檢察官問到，劉居榮在幫王大陸找到陳志明後，邀功「沒給你漏氣」、「專業吧」、「你應該很有面子」、「我不是空有其名」。游翔閔回應，劉居榮只是說他辦案很強，劉居榮一開始還有點怪罪他們打給大隊長，但他是到刑大後才知道楊植斗有打給大隊長，在傳完陳志明的個資後，劉說「專業吧」等語，是要叫他請楊植斗要記得跟大隊長說。

法官最後訊問游翔閔陪王大陸報案之前，是否有把王大陸的案件傳給劉居榮，游翔閔證稱沒有，到刑大後劉居榮才給陳志明資料，他只有幫忙傳陳志明的資料給王大陸。