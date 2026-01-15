涉洩密案!澎湖執業律師陳梅欽50萬交保

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖執業律師陳梅欽涉洩密交保案，昨(14日)澎湖檢警搜索約談陳梅欽及2名被告住所，今(15日)澎湖地方法院開庭審理，陳梅欽50萬元交保，被告吳志麒、沈芳琪羈押禁見。

據了解，涉嫌吸食毒品案件的吳志麒，與沈芳琪的男友，還另涉有其他暴力等案件，全案檢警偵查中，但陳梅欽在執行另一案件律師職務時，知悉相關偵查應保密的內容，卻外洩給其他共犯知悉，有瀆職串供之虞，因此檢察官黃政德指揮澎湖縣警局刑警大隊、馬公警分局等，昨日搜索3人住所，並傳喚到案偵訊。

廣告 廣告

檢察官昨晚複訊3名被告後，認為3人涉及凟職、洩密及偽造文書等罪嫌重大，根據了解洩密案指向1名涉嫌毒品案的高姓男子，高男原本就因公共危險罪等案件，被羈押在澎湖看守所，兩案之間的關聯，檢方釐清中，並向澎湖地院提出召開聲押庭。

現年63歲的陳梅欽，是司法官班33期結業，1995年起先後擔任澎湖地院候補法官、士林地院民事庭法官，但卻捲入私生活不當、言語性騷擾女同事等爭議，雖然事後主動辭去法官職務，轉任律師。不過，監察院調查後仍決定彈劾，司法院職務法庭判他「免除法官職務」。

澎湖執業律師陳梅欽涉洩密案。(記者劉禹慶攝)

澎湖地院裁定律師陳梅欽交保、2名被告羈押禁見。(記者劉禹慶攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

嘉義市私人神壇疑債務糾紛 10多人上門砸廟還開車撞門

民眾報案橋下坐著「一個人」 高雄驚見35歲蠟化男屍

曾至中國旅遊！台中11歲女童突尖叫昏迷不治 初判死因出爐

台中女童尖叫後倒下猝死 高大成揭真相

