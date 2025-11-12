涉洩密詐團水房 再逮1律師

檢警偵辦律師勾結詐騙集團案，新北市刑警大隊12日再拘提「咖美法律事務所」律師孫全平（中）到案。（王揚傑攝）

喧騰一時的「台版柬埔寨」案，主嫌「藍道」杜承哲集團涉囚禁4人凌虐致死，震驚全國，檢警發現「藍道」集團委任律師鄭皓文，與詐團關係密切，涉嫌洩漏偵查祕密給詐團。檢警今年9月先拘提鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師後，12日再兵分3路搜索、拘提律師孫全平到案，警詢後依洩密罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方訊後30萬元交保。

檢警調查，與「藍道」集團合作的竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兄弟設詐騙水房，自111年至113年間至少詐騙122人，估詐得3.74億元。鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師涉嫌受詐團委任，利用律見在押的詐團成員機會，取得供述內容，或利用陪偵機會偷拍警詢筆錄，交由鄭皓文洩漏給詐團。

今年8月，新北市刑大先逮捕陳氏兄弟等詐團成員，發現鄭皓文指使孫全平律見羈押中的陳韋綸，孫在取得陳嫌供述後，隨即將資料傳給鄭，鄭再轉交給詐團成員。

檢警9月16日拘提鄭皓文3名律師到案，檢方訊後依洩密罪諭知鄭200萬元、單80萬元、秦50萬元交保，檢警昨日上午搜索孫全平的律師事務所及住居所3處地點，拘提孫全平到案，查扣手機、筆電等電磁紀錄。

孫全平向警方供稱，他將當事人的相關資料傳給鄭皓文，是為了討論案情，協助當事人法律攻防，律師之間經常如此，他並不知道鄭皓文會將資料再傳給詐團。