涉洩密詐團水房 再逮1律師
喧騰一時的「台版柬埔寨」案，主嫌「藍道」杜承哲集團涉囚禁4人凌虐致死，震驚全國，檢警發現「藍道」集團委任律師鄭皓文，與詐團關係密切，涉嫌洩漏偵查祕密給詐團。檢警今年9月先拘提鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師後，12日再兵分3路搜索、拘提律師孫全平到案，警詢後依洩密罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方訊後30萬元交保。
檢警調查，與「藍道」集團合作的竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兄弟設詐騙水房，自111年至113年間至少詐騙122人，估詐得3.74億元。鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師涉嫌受詐團委任，利用律見在押的詐團成員機會，取得供述內容，或利用陪偵機會偷拍警詢筆錄，交由鄭皓文洩漏給詐團。
今年8月，新北市刑大先逮捕陳氏兄弟等詐團成員，發現鄭皓文指使孫全平律見羈押中的陳韋綸，孫在取得陳嫌供述後，隨即將資料傳給鄭，鄭再轉交給詐團成員。
檢警9月16日拘提鄭皓文3名律師到案，檢方訊後依洩密罪諭知鄭200萬元、單80萬元、秦50萬元交保，檢警昨日上午搜索孫全平的律師事務所及住居所3處地點，拘提孫全平到案，查扣手機、筆電等電磁紀錄。
孫全平向警方供稱，他將當事人的相關資料傳給鄭皓文，是為了討論案情，協助當事人法律攻防，律師之間經常如此，他並不知道鄭皓文會將資料再傳給詐團。
其他人也在看
洩密再加一！幫撈3.5億詐團辯護竟洩漏筆錄 專長「詐欺洗錢」律師被逮
檢警調查，陳姓兄弟從2021年4月起組成詐團水房，透過假投資、戀愛詐騙、假求職的手法進行詐騙，還透過虛擬貨幣洗錢，4年內共有120多名被害，不法金額高達3.5億元，檢警於9月兵分多路發動搜索，帶回9名被告，當中還包含3位律師。鄭皓文、單鴻均、秦睿昀為詐團成員辯護時，涉嫌...CTWANT ・ 16 小時前
花蓮 台11線拖板車打滑釀禍 貨車急煞遭撞駕駛不治
台11線花東海岸公路花蓮豐濱段12日發生重大車禍，1輛大型拖板吊車疑過彎煞車時，車尾不慎滑到對向車道，駕駛貨車的56歲黃姓男子見狀趕緊煞車，不料卻遭後方小客車追撞翻車，人卡在車內動彈不得，救護人員到現場時發現黃男已失去生命跡象，且因傷勢過重未送醫，詳細肇事原因尚待警方調查。中時新聞網 ・ 2 小時前
習近平跟特朗普都不去 COP30開來還有意義嗎？
第30屆聯合國氣候變化大會在巴西貝倫開幕，但缺少了美國總統特朗普與中國國家主席習近平的身影。這給氣候峰會的存在意義打上了問號。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
東區精品店賣假貨年撈1200萬！小香包、LV只賣市價1折 2女老闆遭逮
北市東區頂好名店城一間主打「明星同款」的精品服飾店，涉嫌公開販售高仿名牌A貨，由於品質精良吸引不少死忠客戶，年收高達上千萬元。刑事局接獲線報後持搜索票突襲店面，查扣近600件假貨，包括DIOR、CHANEL、LV、MIUMIU等知名品牌，侵權金額估逾3000萬元。兩名女負責人及一名員工全數被帶回，依違反《商標法》等罪送辦。鏡報 ・ 1 天前
幫詐團洗錢 麻辣鍋店闆娘被聲押
知名麻辣火鍋店「滿堂紅」女負責人蔡閔如，涉嫌提供「滿堂紅」9家公司帳戶供詐團洗錢數千萬元，台北地檢署11日指揮刑事局等單位，兵分32路大搜索，拘提蔡女等20人到案，台北地檢署訊後以蔡女涉嫌重大，有勾串之虞，12日向法院聲押禁見，相關公司負責人鍾勝全、雷智翔、車手共19人各以10萬元至50萬元不等金額交保，限制住居、出境出海。中時新聞網 ・ 2 小時前
鏡論／電力與豬肉都聽凱因斯的話
總體經濟學裡，有一派學說稱為「凱因斯學派」。學說原意為：需求創造了供給，政府應增加支出，擴大需求，繁榮經濟。「需求創造供給」之說，也能用於其他領域。最近，二件農工大事，都印證了凱因斯學派說法：核電返場，指日可待；廚餘退場，遙遙無期。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
「台版柬埔寨」洩密案 新北刑大再逮1涉案律師送辦
「台版柬埔寨」案所經手的詐騙金額高達3.5億餘元。若有成員被捕、收押禁見，集團就找律師，利用到看守所律見機會、在警局警詢時，將筆錄、偵查資訊洩漏給詐團上游。台北地檢署9月才指揮新北市刑警大隊兵分10路發動搜索，拘提9名被告到案，其中被拘提包含鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師，詢後分依200萬、80萬、50萬交保。今天（12日）檢警又帶回律師孫全平，經警詢後被依洩密、詐欺、洗錢等罪嫌移送新北檢複訊。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
殺人刑滿35天 又勒死女友遭收押
桃園市50歲李姓男子，民國97年談姊弟戀勒死歐姓人妻遭判刑18年6月確定，108年假釋出獄後，與51歲周姓女子交往，雙方分手後，李男本月10日前往周女住處求復合，兩人發生口角，李男竟又勒斃周女，事後他報警坦承殺人，檢方訊後聲押獲准。中時新聞網 ・ 2 小時前
台南凌晨爆車禍！2轎車相撞5人送醫
台南市東區長榮路一段與林森路一段路口13日凌晨發生嚴重車禍，兩輛轎車相撞，造成共5人受傷。消防局接獲報案後立即派員前往，現場發現一車駕駛受傷送往新樓醫院，另一車4人（2男2女）則分別送往成大醫院治療。警方封鎖現場進行交通疏導與勘查，目前事故原因與責任仍在調查中。中天新聞網 ・ 3 小時前
花蓮洪災辨遺體 警方快速DNA儀90分鐘檢出型別以利比對
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災造成多人遭洪水沖走，救難人員與警消冒險進入淹水區域，陸續尋獲失蹤者。然而，由於強烈沖刷與泥沙掩埋，多數遺體外觀受損嚴重，身分辨識難度極高。為此，花蓮縣警察局鑑識科啟用新建中廣新聞網 ・ 5 小時前
昔讚國手尪1天6次！安歆澐恐怖家暴照曝 髮勒脖「雙眼充血」打離婚官司
44歲歌手安歆澐曾在《超級星光大道》節目出道，還入圍金鐘與金曲獎，2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚後，育有一對寶貝兒女，近日卻爆出老公家暴，還偷吃閨密人妻友，兩人正在打離婚官司。安歆澐遭家暴照片首度曝光，她被以頭髮勒住脖子，整張臉布滿紅點，眼白更是全紅，狼狽模樣令人心疼。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前
全球型ETF第四季績效5強！漲幅5％起跳 經理人建議這樣佈局
MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅2.36%，不過，法人盤點市場上相關全球或美股ETF表現，仍有不少相關ETF報酬率大幅優於指數表現，甚至最高漲幅超過7%，其中，表現最佳的是指數型全球ETF，透過指數選股機制，勝過主動型全球ETF漲勢。品觀點 ・ 7 小時前
校霸五十元索命2／帆布掩蓋白骨竟被當意外身亡原因曝光 2校霸供詞有異警鎖定追查
阿昌的骨骸被發現後，梧棲國中學生間開始流傳「學長勒索學弟」「若不繳錢就會被活埋」的說法，很多人都曾聽過，有高年級學生會向低年級學弟收討保護費，並且對不從者動粗，阿昌的家長也曾向校方提出質疑，校方雖然有召集幾名問題學生面談，但因無人承認，也沒有直接證據，所以無法處理。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
新北八里某大樓暗夜火警1人「被濃煙嗆死」…死者身分曝光
新北市八里區昨（12）日晚間驚傳火警。警消獲報導場後，立即架設水線灌救，同時進入火場進行救援，在14樓救出一名婦人，但人已經沒了生命跡象，緊急送醫搶救後，婦人仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
哈塞特：政府停擺過久 部分經濟數據恐缺失
美國聯邦政府自10月初以來陷入停擺狀態，創下最常關門紀錄。白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）指出，時長創紀錄的停擺意味部分原應於10月收集的經濟資料可能永遠有缺漏，難以全面評估美國經濟健康狀況。工商時報 ・ 2 小時前
快訊／麻辣鍋老闆娘慘了！涉洗錢上億 遭聲押禁見
快訊／麻辣鍋老闆娘慘了！涉洗錢上億 遭聲押禁見EBC東森新聞 ・ 11 小時前
AI低波投資術2／敢追高不怕崩！ 美股達人靠3層配置穩賺AI行情
「美股夢想家」粉絲專頁版主施雅棠，30歲時靠著投資美股、美債，年收益達百萬元超過薪資，便提早從警官一職退休，如今6年時間過去，他的財富持續增長，除了手中持股搭上AI科技趨勢，報酬大豐收，債券部位也發揮穩定人心效果，成為驚驚漲行情下，投資組合的定心石。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
毒蛋流竄9縣市 國民黨團：衛福部和食藥署漠視消費者權益
芬普尼雞蛋流竄9縣市，外界質疑檢驗報告4日出爐、9日才公布，政府慢半拍。衛福部長石崇良11日聲稱，查到哪「公布到哪」，是否能更快讓民眾知道可再研究。對此，國民黨團書記長羅智強表示，食藥署早在4日就驗出中廣新聞網 ・ 1 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 14 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前