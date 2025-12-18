涉洩機密設計圖協助造「海鯤號」 韓軍工承包商負責人遭判兩年半

國際中心／綜合報導

南韓軍工承包商因洩漏機密潛艦設計圖給台灣造海鯤號遭判刑！綜合路透與韓媒17日報導，根據南韓法院的判決書，南韓法院裁定兩家曾參與台灣潛艦計畫的承包商洩漏魚雷發射系統設計圖，並指出此案可能對首爾構成「外交負擔」。

海鯤號第4次海測出海（圖／翻攝畫面）

被控外流潛艦設計圖

報導指，其中一名南韓軍工業承包商公司代表，因涉嫌將大宇造船海洋（現為韓華海洋）所研發的潛艦設計圖外流至台灣而遭起訴。

判決書顯示，昌原地方法院馬山支院17日一審判他2年6個月，並對他處以罰金150億韓元（約3.2億元台幣），並對他的公司追繳約950億韓元（20.2億元台幣）的不法所得。法院同時撤銷他的保釋，當庭收押。法官也對另一家公司兩名員工各判處1年6個月有期徒刑。

判決未點名被告及涉案公司，但提及其律師，但律師拒絕回應。

台聘多名韓專家參與研發

報導指，台灣據稱用這些機密設計圖，2023年成功研發製造潛艦「海鯤號」。主導建造潛艦的台灣國際造船公司（CSBC）2020年起便聘僱多名曾在大宇造船海洋工作的技術人員。這次被告也參與海鯤號研發。

判決指出，這些被告受雇為台灣潛艦計畫，建造魚雷發射管與儲存設備。

法院表示，此案已成為為南韓「重大外交負擔」風險。判決書稱：「此犯罪行為可能對南韓安全構成重大威脅，因為戰略技術未經防衛事業廳（DAPA）批准即出口，出口對象還是與東亞鄰國關係緊張的台灣。」防衛事業廳是南韓的國家武器銷售監管機構。

被告否認有涉機密或不法行為

判決書指出，被告否認有不法行為，並主張與台灣分享的資訊不涉及營業秘密或需要出口許可的敏感技術。

台灣國防部就此案的詢問轉交給台灣國際造船公司（CSBC），該公司主導潛艦建造計畫。台灣國際造船公司未立刻回覆。

台灣的「潛艦國造」計畫目標為建造8艘國產潛艦，但計畫延宕中；原型艦「海鯤號」6月已完成首次海試。

台灣政府已將軍事現代化列為重要政策主軸，並在中國威脅升高之際，多次承諾增加國防支出，包括發展國造潛艦。

2023年，路透曾報導指，南韓當局以可能遭中國經濟報復為由，依違反貿易法起訴第三家參與台灣潛艦計畫的南韓承包商；該案最終判決已撤銷其有罪認定。

