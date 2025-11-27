涉洩漏台積電機密 檢調搜索羅唯仁住所、聲請查扣股票獲准

台積電前副總羅唯仁涉洩密，台積電25日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。（圖：工研院提供）

台積電前資深副總經理羅唯仁遭爆退休前帶走2奈米等先進製程等資料回鍋美國晶片大廠英特爾，台積電已正式提告，台灣高檢署智財分署26日指揮調查局持搜索票，對羅唯仁位於台北市、新竹縣住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟等相關證物；檢察官同時向智財法院聲請扣押羅唯股票、不動產，法院裁准。

高檢署指出，有關羅唯仁涉嫌違反《國家安全法》等案件，本月18獲悉後，立即於同日剪報分他字案偵辦，經初步釐清案情後，於26日天下午指揮法務部調查局調查官持智慧財產及商業法院核發之搜索票，對羅唯仁位於台北市、新竹縣住居所執行搜索，扣得電腦、隨身碟等相關證物。

廣告 廣告

此外，檢察官也於當天依《刑事訴訟法》規定向智慧商業法院聲請扣押羅唯仁的股票、不動產並經法院核准。高檢署強調，將秉持勿枉勿縱的態度，審慎積極釐清本案，並堅定秉持捍衛國家關鍵核心技術營業秘密之精神，與產業界共同維護國家核心競爭力。

據了解，羅唯仁已於上月初出境美國未歸，台積電則於25日正式提告羅唯仁，聲請定暫時狀態處分，範圍應為台積電與羅唯仁間的聘僱合約書，以及羅唯仁任職期間所簽署的競業禁止同意書和營業秘密法等的規定，聲請目的在於禁止羅唯仁與即將就職的Intel英特爾間有進一步的動作。

羅唯仁在去年3月被調任至「企業策略發展部」擔任資深副總，該部門主要是向董事長與總裁提供策略建議的幕僚單位，不需管理研發事務。然而，調任後的羅唯仁仍要求研發部門召開會議提供資料，內容包含正在開發中及未來先進製程規畫，這些反常行為令人產生質疑。

台積電表示，羅唯仁並未告知將前往英特爾任職，離職後旋即前往英特爾擔任執行副總裁（EVP）。羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此公司有採取法律行動包含違約賠償的必要。