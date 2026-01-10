涉洩漏桃機三航廈標案 前工程處長再被起訴

桃園國際機場公司前工程處長林文楨，前年因二航廈擴建工程標案，洩密給特定廠商收回扣，遭判9年2個月定讞，又被控在辦理總預算超過62億元的第三航站區公共設施新建工程招標期間，再將含單價預算書外洩，協助廠商備標，遭檢方起訴。

年約63歲的林文楨，2013年進入桃園國際機場公司，隔年升任工程處長，前年他因在第二航廈擴建工程中，將標案資訊洩漏給特定廠商並收取回扣，遭法院判9年2月定讞。