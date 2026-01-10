涉洩漏第三航廈標案內容 桃機公司處長林文楨被起訴

桃機公司工程處長林文楨，涉洩漏第三航廈招標文件，遭檢方起訴。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國際機場公司(桃機公司)辦理「桃園國際機場第三航廈新建工程」採購案(本案標案)，預算金額高達62億餘元；負責招標工程處長林文楨，竟然涉嫌洩漏標案內容，讓東○機電公司、偉○公司共同得標，案經調查局桃園市調處移送，檢察官認為林文楨所為，係犯刑法第132條第1項之公務員洩漏國防以外應秘密之文書罪嫌提起公訴。

檢調調查指出，林文楨於2019年6月6日本案標案開標前某時，向標案承辦人黃姓工程師取得招標文件，並與顏姓男子約定在桃機公司P4停車場內交付檔案，未料，檔案並未含有單價，林文楨又再次向黃姓工程師索取含單價的招標文件後交付給顏姓男子。

顏姓男子取得招標文件後，即製作標單項目分析表，協助不知情之東○電機、偉○公司(現已停業)辦理共同投標事宜；兩公司因投標單之各工項投標金額及總價更符合桃機公司本案標案評選項目中佔20％評分分數之「價格完整性及合理性」，於評選會議中以高於合格分數75分之得分76.17分評定為最有利標而共同得標，全案經桃園市調處以洩漏國防以外機密及圖利罪嫌移送。

檢方認為，雖然林文楨洩漏標案內容，但本案標案採最有利標，尚須進行開標、評選、議價及決標等程序，客觀上存在諸多變數，非林文楨所能掌握或決定，故不構成圖利罪嫌，惟此部分與前揭起訴事實間具想像競合之裁判上一罪關係為起訴效力所及，爰不另為不起訴之處分，依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

