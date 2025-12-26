涉洩漏蔡英文出訪行程給中國 魯紀賢再遭北檢起訴

（中央社記者林長順台北26日電）扯鈴教練魯紀賢涉共諜案，北院更一審判刑10年6月。北檢另查出，魯紀賢涉吸收華航簽派員等人，洩漏前總統蔡英文出訪行程等資料，今天起訴魯紀賢等4人，並對魯紀賢求處15年以上徒刑。

檢方起訴指出，魯紀賢為扯鈴教練出身，民國109年間前往中國洽尋扯鈴商演活動時，遭中國情工人員吸收，隨後透過中國籍人士田曦以地下通匯等方式，接收中國資金至少新台幣570餘萬元。

魯紀賢於111年間承租台北市士林區某處房屋作為發展組織據點，先吸收原為軍中士官兵的林姿穎、林楚崡（原名林明慧）、常德隆（均已退役）、下士李得勝（現已退役）、海巡下士馮世維（現已退役），再透過這些人以招待飲宴、給付金錢報酬等方式，接觸、拉攏、吸收現役軍士官兵同袍或友人加入組織。

台北地方法院更一審今年6月間依違反國家安全法等罪，判處魯紀賢10年6月徒刑，前空軍第一聯隊中士林楚崡2年徒刑，其餘被告均判有罪，其中，藝人郭書瑤胞弟郭伯廷涉提供帳戶及協助據點業務，判刑3年10月，目前全案由台灣高等法院審理中。

台北地檢署調查，魯紀賢吸收林楚崡後，再透過林楚崡吸收在空軍第七通信航管資訊中隊中士陳旻琪，陳旻琪自民國111年11月起以駐地公務電腦登入內部網站，將「空軍松山基地指揮部112年精神戰力專案教育具體作法」等機密交給魯紀賢、林楚崡，再轉交給中國情工人員，因此獲得新台幣21萬5000元報酬。

北檢調查，魯紀賢另吸收中華航空公司聯合管制處簽派部航機簽派員葛倉豪，並於112年3、4月間指示葛倉豪事先提供時任總統蔡英文「2023年民主夥伴共榮之旅」（112年3月29日至4月7日間訪問瓜地馬拉、貝里斯並過境美國進行的國是訪問）的出訪行程資料。

北檢查出，葛倉豪在公務電腦上登入中華航空公司內網，翻拍「2023年民主夥伴共榮之旅出訪行程有關專機起降時間及機場資訊」等資料，透過內建通訊軟體傳送給魯紀賢，再由魯紀賢將檔案上傳給中國情工人員。葛倉豪因此獲得合計4萬5000元的報酬。

北檢今天依國家安全法為大陸地區洩漏、交付關於公務上應秘密之文書、電磁紀錄罪、貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪起訴魯紀賢、林楚崡、陳旻琪、葛倉豪，4人在偵查中坦承部分犯行，請法院減輕其刑。

檢察官在起訴書中提到，共諜行為嚴重侵害國家安全與社會信任，不僅危及政府機關的正常運作，更可能影響國家利益、國防安全與人民福祉，國家安全並非可以被交易的商品，任何以金錢為交換、危害國家利益的行為，皆是對國家主權與民主制度的嚴重侵害，而難為全民所容忍。

檢察官求處魯紀賢合計15年以上有期徒刑，林楚崡8年以上徒刑，陳旻琪7年以上徒刑，葛倉豪4年以上徒刑。（編輯：李錫璋）1141226