涉洩露公司機密 日半導體公司台籍前主管被捕辯「傳送電郵沒什麼不妥」

一名在日本千葉縣半導體相關公司工作的台灣女子，被控2024年曾將公司營運機密洩露給其他公司，9日被千葉縣警依違反《不正競爭防止法》罪嫌逮捕，女子不認有違法行為，堅稱「只是用電郵傳送資料，沒有什麼不對」。

綜合日本《千葉日報》及千葉電視台報導，這名出身台灣、住在橫濱市的55歲女子陳心彤，在千葉一間半導體相關產業公司工作，擔任營業課長。

陳心彤在2024年7月20日自該家公司離職，離職前的7月8日下午，她將包括客戶資料、產品細節等營業機密的電子檔案，用公務電腦傳送給競爭對手公司的相關人士。

在她前年7月離職後，公司員工隔月向警方報案，稱「我們有證據顯示，一名前員工曾盜刷公司信用卡，並發送不當資料」。

千葉縣警指出，關於犯嫌盜刷罪嫌，已於去年逮捕並起訴，此次是偵辦洩露公司營業祕密，犯嫌接受問話時表示「不認為用電郵傳送資料有什麼不妥」，否認部分指控。

警方認為，犯嫌洩漏資訊是為了讓收到訊息的公司獲利，正進一步調查。

