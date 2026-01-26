涉洩露「核武機密」給CIA！《華郵》揭露張又俠落馬內幕
大陸解放軍「二把手」、中央軍委第一副主席張又俠日前被立案調查，震驚全球。現有外媒爆料，張又俠疑向美國中央情報局（CIA）洩露大陸核武計畫核心機密，並涉嫌以職務之便收受鉅額賄賂，為軍中人事升遷提供不當協助而落馬。此案被視為大陸自1970年代以來規模最大、層級最高的軍方整肅行動之一。
《華爾街日報》25日引述知情人士指出，在大陸國防部正式對外宣布對張又俠展開調查前，軍方已先行召開一場僅限高階將領出席的內部通報會。會中指出，現年75歲的張又俠涉嫌將大陸核武器計畫的核心技術數據，轉交給美國情報單位，相關指控震撼軍中高層。
報導稱，這項國安層級的指控，線索可能與日前遭調查的中國核工業集團有限公司前高層顧軍有關。調查人員在追查顧軍涉案情節時，意外發現其與核能及資安外洩事件存在關聯，進而牽出張又俠。儘管具體外洩內容尚未完全公開，但「核武相關機密流向美方」已成為此案最受關注、也最具衝擊性的部分。
消息來源顯示，為了確保調查順利，習近平特別指派專案組前往張又俠曾長期駐紮的瀋陽，且專案組刻意選擇入住當地民用旅館而非軍事基地，以防張又俠在軍中的廣大勢力網進行干預。而張又俠已於本週稍早被軍方反腐調查人員帶走。
除了嚴重的間諜與洩密指控，調查還涉及大規模的權錢交易。通報內容指出，張又俠被指控在長期領導負責研發與採購軍事裝備的「中央軍委裝備發展部」期間，透過人事升遷換取鉅額賄款，並在軍內培植私人勢力。
其中最受矚目的案例，涉及前國防部長李尚福。外媒引述通報內容稱，張又俠涉嫌在收受不當利益後，協助李尚福晉升至國防部長職位。李尚福於2023年突然消失於公眾視野後遭撤職，並在去年因貪腐問題被開除黨籍。
此外，現任中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立上將亦在此次整肅名單中。消息人士透露，當局已查扣多名與張又俠及劉振立有關聯軍官的通訊設備，受調查波及的人數恐以千計。大陸官媒指責兩人「嚴重助長影響黨對軍隊的絕對領導」，並破壞「軍委主席負責制」。
此次政治整肅令國際社會震驚。張又俠過去被視為習近平最倚重的軍中盟友之一，兩人同為「太子黨」，雙方關係極深，家族的淵源可追溯至國共內戰時期。分析人士指出，如今連具備深厚革命背景、且與習關係密切的將領都遭整肅，顯示習近平對軍隊肅清已不設紅線。
此次調查背景，正值解放軍火箭軍在過去一年內陷入人事與紀律動盪。火箭軍負責大陸核武力量中的關鍵飛彈體系，相關混亂被外界視為大陸核指揮體系面臨的重大隱憂。
目前大陸駐美大使館及國防部尚未對《華爾街日報》的詢問做出進一步回應。
分析指出，這波整肅行動是自1971年中共副主席林彪事件以來，規模最大、層級最高的一次軍方權力重組，也進一步顯示習近平持續強化對軍隊的直接掌控。
