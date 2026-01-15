涉浮報撤離人數 光復鄉長遭當庭逮捕聲押禁見

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災，造成十九死五失蹤，花蓮地檢署昨(14)日大動作，搜索光復鄉長林清水的住處和辦公室，調閱撤離名冊，以及防災通報，也帶回秘書、民政課長，還有前承辦人，晚上陸續移送地檢署複訊！檢方表示，林保署在洪災前一天，就發布紅色警戒，依法應該強制撤離，但光復鄉不只沒有積極作業，甚至還向縣府浮報撤離人數，涉犯過失致死罪的秘書和課長，以廿萬和十五萬元交保！鄉長另外還涉犯使公務員登載不實罪，有串供逃亡之虞，遭到聲押禁見，下午開羈押庭。

14日一早被搜索約談，當時還擠得出笑容，直到深夜十一點，被帶到地檢署複訊，花蓮縣光復鄉鄉長林清水，選擇戴上口罩不發一語。花蓮縣光復鄉鄉長林清水VS.記者：「鄉長對於檢調的指控有沒有什麼話要說，有沒有要跟鄉親說的。」

馬太鞍溪洪災導致嚴重死傷，鄉長訊後涉嫌過失致死罪，以及使公務員登載不實罪，遭到檢方聲押禁見，花蓮地檢署發言人廖榮寬：「林姓被告有勾串共犯及證人之虞，有羈押的原因及必要，予以當庭逮捕。」

光復鄉被質疑撤離沒有落實，包括鄉長秘書民政課長，以及曾姓前承辦人，負責災害防救業務，明明知道災前兩日，林保署發布預防性撤離的黃色警戒，災前一天的清晨直接升級紅色警戒，按照法規必須強制撤離。

但鄉長和秘書災前兩日，卻被指控還在吃羊肉爐，沒有依照災防法積極疏散撤離，甚至還在撤離人數統計表，浮報人數陳報給花蓮縣府民政處，洪災發生才會造成嚴重死傷，時隔三個多月地檢署終於動起來。

花蓮地檢署發言人廖榮寬：「主管的權責單位太多，又造成非常多的民眾死傷失蹤，加上災後重建以及相關資料的滅失，所以在證據資料如此龐大，又有部分資料，取得不易的情況下，所以才會歷經了數個月。」

除了鄉長其餘三名被告，涉犯過失致死罪，張姓秘書，20萬元交保，王姓民政課長，15萬元交保，曾姓前民政課承辦人，雖然訊後請回，但和另外兩人一樣，也被限制住居出境出海，有待檢方進一步釐清究責。

