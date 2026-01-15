涉浮報馬太鞍撤離人數 光復鄉長遭依過失致死聲押

經過10個小時的偵訊，林清水與秘書張源寶以及鄉公所人員，14日晚間被移送花蓮地檢署複訊。檢方偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪災案後，認定鄉長涉嫌在災害發生前並未積極撤離民眾、還浮報撤離人數，鄉民才會無預先撤離，最後造成19人死亡、5人失蹤 。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬指出，「被告4人經檢察官訊問後，認均涉犯行使公務員登載不實公文書，及過失致死罪等嫌疑重大。其中林姓被告有勾串共犯及證人之虞，有羈押的原因及必要，予以當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見 。」

由於鄉長林清水曾經在0923洪災發生之前對外表示，撤離人數從697人一下躍升到8000人，已經超出公所能力範圍，中央與地方是否也有責任？檢察官則是認為，縣府與中央為督導單位，公所量能不足應該要請求協助 。

廖榮寬表示，「不論是中央或是地方的相關主管以及承辦人員，我們都會進行調查釐清。沒辦法排除是否會有後續調查，這中間沒有任何考量，就是因為本案所涉的主管的權責單位太多 。」

檢方明確指出，涉及的主管權責單位眾多，不排除進一步追查約談。

至於公所秘書以及科長還有承辦人員等3人，檢方認無羈押必要，分別以15萬元至20萬元不等金額交保，並予以電子監控、限制住居及出海、出境。鄉長是否遭羈押，今日下午2時30分將在花蓮地方法院開庭 。

※未經判決確定，應推定為無罪

