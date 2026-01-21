涉滿堂紅洗錢！私廚「虎爺台菜」詹軒文50萬元交保

台菜名廚詹軒文。（圖／東森新聞）





知名麻辣鍋連鎖品牌滿堂紅負責人蔡閔如，涉嫌將公司帳戶充當詐騙集團「水房」協助洗錢。台北地檢署日前首度發動搜索後，已將蔡女聲押禁見獲准；檢警21日再展開第二波行動，兵分14路同步搜索相關公司與處所，拘提蔡女表弟雷智翔、台菜私廚「金華苑」負責人詹軒文等8人到案。

據了解，專案小組在偵辦假檢警、假投資詐騙案時，清查金流發現，18名被害人遭詐騙金額約9億元，其中逾1億元流入10多個公司帳戶，包含滿堂紅相關帳戶。蔡閔如疑因公司財務狀況惡化，涉嫌指示公司會計協助詐騙集團洗錢，將不法金流掩飾轉移。

進一步追查發現，相關贓款另疑似流經台北市大安區私廚餐廳「金華苑」的帳戶。檢察官陳雅詩21日指揮刑事局及北市警局中正一、中山分局，並協同台中市刑大、南投縣刑大等單位，執行第二波搜索，合計搜索14處並拘提8名被告。

檢方訊後，雷智翔等3人遭聲押禁見；詹軒文等3人以50萬元交保，並限制出境、出海及住居。全案目前由台北地檢署持續依加重詐欺、洗錢及組織犯罪等方向擴大偵辦。

