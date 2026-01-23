涉炒股獲利逾4千萬 「蕭大戶」1500萬交保

台北地檢署大動作偵辦炒股案，意外發現股市一名蕭姓神秘大戶，5年前，涉嫌利用公司、親友證券帳戶，以盤前掛假單、開盤前抽單等手法，炒作上市公司7檔股票，獲利4千多萬元。北檢指揮調查局搜索，約談蕭姓大戶蕭漢森等5人到案，訊問後，蕭姓大戶以1千5百萬元交保，他的弟弟蕭漢彬及女兒和好朋友訊問後，各以200萬元和50萬元交保。

利用親友帳戶涉操縱7檔股 蕭姓兄弟遭約談

蕭漢森深夜移送北檢複訊，面對記者提問無奈回應。圖／台視新聞

廣告 廣告

蕭姓大戶好友。圖／台視新聞

蕭姓大戶女兒交保後步出北檢。圖／台視新聞

現年59歲的蕭姓大戶蕭漢森，過去曾被封為第一代「少年股神」，他和弟弟2人從年輕時就開始叱吒股市，還曾擔任有線電視台董事，現任資產管理、投資公司的董事長，3年前，甚至斥資22.87億，買入散熱大廠成為最大股東，備受市場關注。

這回檢方大動作偵辦炒股案，發現股市蕭姓大戶4年前涉嫌利用公司、親友證券帳戶，以盤前掛假單、開盤前抽單等手法，炒作上市公司7檔股票，獲利4千多萬元。



台北地檢署指揮調查處兵分9路，搜索蕭姓大戶等人的公司、住居處，共約談5人到案，其中包含他的胞弟、胞姊、女兒和好友。全案朝違反證券交易法、操縱股價罪嫌偵辦。

訊後，蕭姓大戶以1千5百萬元交保，而他的弟弟200萬交保、胞姊蕭慧中50萬交保、蕭姓神秘大戶好友及女兒，則各以50萬及200萬元交保，妻子周珊旭請回。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

涉盤前掛假單炒股 檢調9路搜索約談「股市神秘大戶」

南韓史上首次前總統伉儷同遭羈押！ 前第一夫人金建希被捕

質疑高端炒股挨告妨害名譽 藍委鄭正鈐現身北檢