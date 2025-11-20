涉為詐團人口販運 華裔前市長郭華萍遭菲律賓法院判處終身監禁

2024年6月，菲律賓班班市前華裔市長郭華萍在參議院出席聽證會說明她的出身。翻攝philstar.com



遭控涉及間諜、洗錢、與詐騙集團掛鉤等案的菲律賓丹轆省班班市（Bamban）前市長、中國女子郭華萍（Alice Guo），20日被法院宣判人口販運罪名成立，判處終身監禁，併科200萬披索（約106萬元台幣）罰金。

英國廣播公司（BBC）報導，郭華萍與另3名被告同遭判刑，目前尚不清楚她是否會提出上訴。

35歲的郭華萍另有5案在身，尚在審理中，包括一起洗錢案。

郭華萍案在菲律賓備受關注。她當市長的班班市，去年5月被警方破獲詐騙園區，並發現200多名中國人；警方也救出約800名菲律賓人及外籍人士，。許多受害者表示，他們被迫從事俗稱「殺豬盤」的詐騙。

廣告 廣告

此外，郭華萍與位於班班市的菲律賓離岸博弈產業區（POGO）之間的關係也被放大檢視，POGO的客戶主要來自中國，且被視為是詐團的掩護。而且她無法清楚交代自己的出身和經歷，因此被懷疑是中國政府安插的間諜。

郭華萍去年7月行蹤不明，8月確認已潛逃、被菲律賓發布通緝，同年9月在印尼落網，被押解回菲律賓，其菲律賓護照同時被註銷。

郭華萍起初否認對該園區的存在知情，但國會參議院調查質疑，她怎麼可能未察覺這處距離她辦公室不遠、占地8公頃的龐大設施。之後證實，該園區所在土地先前曾由 郭華萍持有，園區內共有36棟建物。

根據菲律賓當局調查，郭華萍的身世充滿矛盾。她曾宣稱自己是中國父親和菲律賓女傭母親在菲國生下的私生子，事實上她在青少年時期與家人自中國移民至菲律賓。經指紋比對，她的指紋與一名中國公民「郭華萍」相符。

郭華萍案發生之際，菲律賓與中國在南海主權爭議海域持續發生摩擦。儘管案件在菲律賓引發全國關注，中國方面對相關指控至今仍保持沉默。

更多太報報導

南韓267人渡輪撞島原因曝 大船入港大副竟玩手機、遭逮捕

哈佛前校長「戀愛腦」婚內狂追中共高官女！竟找淫魔給建議 哈佛重啟調查了

恫嚇日本、孤立台灣！美媒揭中共「筆桿子加槍桿子」A計劃