涉烏克蘭重大貪腐案 澤倫斯基制裁前夥伴、凍結資產

（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭爆發「1億美元能源部貪腐醜聞」，引發政壇震盪，總統澤倫斯基今天下令制裁一名捲入這起重大貪汙醜聞、曾與他有商業往來的前合作夥伴。

法新社報導，這項舉措發生在澤倫斯基一天前開除能源部長和司法部長之後。兩人涉入能源部門的巨額洗錢計畫，而該產業已因俄羅斯近4年來的攻擊遭受重創。

澤倫斯基尋求與涉案盟友保持距離。

他的辦公室發布命令，對46歲商人明迪奇（Timur Mindich）實施「個人特別經濟」制裁，包括凍結其資產。

調查人員指控明迪奇是這起案件的主謀，據稱他將能源部門的1億美元資金轉移挪用。

該命令同時也制裁另一名商人楚克曼（Oleksandr Tsukermann），並撤銷兩人的國家獎勵、凍結資產，並限制其旅行與商業活動。（編譯：陳政一 ）1141113