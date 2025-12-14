涉煽動勾結外國勢力！黎智英國安案「經156日審訊」明宣判 開7延伸庭

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌勾結外國勢力及發布煽動刊物一案，經歷長達156日審訊後，案件將於明（15日）在西九龍法院（暫代高等法院）裁決。（圖／翻攝自維基百科）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌勾結外國勢力及發布煽動刊物一案，經歷長達156日審訊後，案件將於明（15日）在西九龍法院（暫代高等法院）裁決。此案為《香港國安法》下首宗勾結外國勢力罪的審訊，備受本地及國際關注。

根據港媒報導，黎智英與《蘋果日報》相關的三間公司包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪及兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰及李素蘭審理。黎智英自2020年12月起還柙，至今已被拘押逾四至五年。

黎智英被指控與《蘋果》高層串謀，發布合共161篇煽動刊物，並透過報章及英文版平台，鼓吹反政府行動及向外國請求制裁中港政府。檢方亦指，黎曾向高層發出多項編採指示，包括要求放大報道陳方安生與時任美國副總統彭斯會面的新聞、集中呈現2019年7月1日衝擊立法會年輕示威者的心聲，以爭取公眾理解，以及訪問銅鑼灣書店前店長林榮基，以催谷市民上街反對修訂《逃犯條例》。

就勾結外國勢力的指控，檢方指黎智英透過其助手Mark Simon，與「重光團隊」成員李宇軒、陳梓華，以及劉祖廸等人合作，推動國際遊說行動。檢方指出，黎曾為全球登報計劃墊支費用，又鼓勵相關人士打「國際線」，影響外國對華政策，推動制裁。黎亦被指於2019年兩度訪美，會晤時任美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧，以及在港會見到訪的美國參議員Rick Scott，遊說支持涉制裁中港的《香港民主人權法案》。

多名《蘋果》高層及重光團隊成員早前已認罪，其中六名高層轉為控方證人，指稱黎智英多次作出編採及行動指示。控方認為，即使《國安法》生效後未有新的串謀協議，只要被告繼續執行原有計劃，已足以構成犯罪，並指黎未有下架涉及制裁的內容，反映其持續推動相關行為，是整個串謀的主腦。

黎智英自辯時否認指控，強調《蘋果日報》編採獨立，自己只是作出新聞判斷上的建議。他承認曾指示「做大」部分新聞，以及在《國安法》生效前發起「一人一信救香港」行動，但否認在法例生效後再提及制裁。他解釋與重光團隊接觸的目的，是希望平息勇武派行動，並稱直至庭審期間才知悉相關組織的實際運作。對於其社交平台帖文及直播節目，黎表示內容屬推測或事實陳述，僅希望爭取國際關注，從未尋求實際制裁行動。

辯方則主張，新聞機構監察政府、批評施政屬合理行使言論及新聞自由，傳媒應較一般公眾享有更大表達空間。檢方反駁指，被告明知相關文章具煽動意圖仍然刊登，已構成違法。法官亦多次指出，發表意見與要求制裁屬不同概念，並強調裁決只會基於證據及法律。

案件裁決當日，法院將開設正庭及七個設有視像的延伸庭，共提供逾600個記者及公眾旁聽席位。司法機構已公布旁聽安排，傳媒自前一日起排隊輪候入場。案件結果將對《國安法》下勾結外國勢力及煽動罪的法律界線，產生重要影響。



