涉煽動美軍違抗川普命令遭盯上！戰爭部長痛斥「卑劣」、FBI約談6名民主黨議員

[Newtalk新聞] 《路透社》周二（25 日）報導，美國司法部一名不具名官員表示，聯邦調查局（FBI）已要求與 6 名民主黨籍國會議員進行面談，原因是一段由他們先前發布的影片中，呼籲軍人拒絕執行「非法命令」。此舉象徵，川普政府對民主黨議員的反擊行動出現非比尋常的升級。

這段 90 秒影片於上周公開，包括密西根州聯邦參議員、前中央情報局官員絲拉金（Elissa Slotkin）、亞利桑那州聯邦參議員、前海軍上校與太空人凱利（Mark Kelly），以及眾議員柯羅（Jason Crow）、古德蘭德（Maggie Goodlander）、德盧齊奧（Chris Deluzio）和胡拉漢（Chrissy Houlahan）共 6 人。影片中，他們呼籲美軍及情報人員捍衛憲法，拒絕違法命令。

五角大廈對此高度關注，戰爭部長海格賽斯（Peter Brian Hegseth）在社群媒體上直指，該段影片「卑劣、魯莽且不實」，並指凱利可能破壞「軍隊的忠誠、士氣及良好秩序與紀律」。海格賽斯甚至將此案提交給海軍部長，並要求在 12 月 10 日前提供審查結果。

美國國防部亦威脅，可能召回凱利返回現役，依《統一軍法典》（UCMJ）面臨軍法審判。此舉在美國政治史上極為罕見，因五角大廈通常避免對現任國會議員公開發起軍事行動。

司法部官員表示，FBI 約談的目的是判斷「是否有任何不當行為，然後再決定下一步。」目前 FBI 由川普任命的巴特爾（Kash Patel）領導。川普本人在社群媒體上指控這 6 名議員犯有煽動罪，並宣稱其罪行可判死刑；但批評者則指控，川普試圖利用政府權力壓制異議。

對此，民主黨議員回應強烈，絲拉金在Ｘ平台上發文表示：「總統下令 FBI 針對我們，原因就是我們當初拍了這段影片。這不是我所認識的美國，我不會因為 FBI 下一步行動而停止為國家與憲法發聲。」其他議員也發布聯合聲明，指控川普利用 FBI 恐嚇國會議員，並強調不會噤聲。

影片中並未提及具體非法命令，但分析人士指出，民主黨人此舉可能反映對川普下令國民兵進入美國城市，以及對加勒比海與東太平洋疑似毒品走私船隻進行軍事打擊的法律疑慮。美國軍方高層私下亦表達關切，認為此類行動可能違法。

法律專家指出，依美國現行法律，平民並無「煽動罪」一說，但「煽動性共謀罪」最高可判 20 年徒刑。

凱利對國防部的威脅強硬回應，貼出他在海軍與美國國家航空暨太空總署（NASA）職業生涯的照片，強調自己不會因恐嚇而噤聲。他表示：「如果這是為了讓我們無法追究本屆政府責任，那是不會得逞的。我為國家付出這麼多，不會被只在乎自身權力的惡霸噤聲。」

