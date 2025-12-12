涉燒「庫錢」多收紅包！ 北市殯儀館爆集體收賄 主嫌胡女聲押

社會中心／綜合報導

台北市立殯儀館傳出「收賄」弊案！檢廉接獲檢舉，殯儀館多名技工、職員，涉嫌違反規定，幫喪家多燒〝庫錢〞，收取一、兩千元不等的紅包，地檢署昨天（11日）搜索約談15人到案，其中主嫌胡姓女子當庭聲押，所謂〝庫錢〞，是陰間使用的現金，很多家屬都希望往生者過得好，所以想多燒一點。

一頭長髮，戴帽子、口罩，胡姓女子是北市殯儀館員工，也是這次捲入集體收受紅包的主嫌，複訊後遭到聲押，除了她之外，殯儀館陳姓員工和四名技工，各以三到二十萬不等的金額交保。

北市殯葬管理處副處長陳智豪：「因為這個案子是由我們殯葬處，主動去發覺，我們這疑似幫業者去超額燒庫錢，依照我們紙紮金爐規定，每一位往生者燒庫錢是20包。」





為了減少空汙，從2015年開始，規定殯儀館內每一位往生者只能燒20包庫錢，如果想多燒，可以送環保局集中處理。但日前殯儀館內部發現，庫錢數量不符，廉政署調查後，北市殯儀館多名技工及職員，疑似集體向禮儀業者收一、兩千元不等的紅包，利用家屬燒庫錢時，暗中協助亡者家屬多燒。





依照習俗，多數家屬希望能「多帶點錢上路」，越多越好，在陰間能過得富足，所以殯儀館規定的20包庫錢，對家屬而言是少之又少。

對很多人而言，這是一個民間習俗，希望往生者手頭寬裕、一路好走，但為了多燒庫錢而塞紅包、收紅包，已經先踩到法律的紅線。





