涉營養午餐弊案 花蓮副縣長顏新章交保後正常上班

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣府推動國中小免費營養午餐，招標過程傳出弊案，檢調發動2波搜索，副縣長顏新章被依貪污罪嫌移送，今天凌晨1時許新台幣100萬元交保，上午正常回到縣府上班。

2023年花蓮縣政府教育處辦理預算2.7億元的營養午餐標案，共有10標，原有7家廠商投標，其中1間新進廠商因不符合「5年優良條款」規定，首輪就被刷掉。

隨後，花蓮縣府以行政瑕疵為由，廢標重新招標，第二次招標即刪除5年優良條款門檻，讓新進廠商順利過關，得以投標拿下2700餘萬元標案。

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當時引起多名縣議員質疑，圖利特定業者，檢調也啟動追查。縣府說明，因開標發現有行政疏漏，才不予決標，強調過程皆依法行政。

花蓮檢調上月12日兵分多路，搜索縣府教育處等地，訊後教育處盧姓前科長20萬元交保，國民黨議員吳東昇、卓姓及廖姓廠商等人皆30萬元交保。

經檢調向上追查，昨天搜索顏新章辦公室、住家及戶籍地，傳喚顏新章、代理秘書長饒忠到案說明，訊後依涉嫌違反貪污治罪條例等案，諭知顏新章100萬元交保，限制住居、出境及出海；證人饒忠請回。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬今天說明，相關招標、廢標公文最高決行層級到副縣長，已掌握證據研判顏新章涉嫌重大；將持續追查，若有相關證據，不排除下一波動作。

花蓮議長張峻臉書貼文表示，營養午餐弊案持續延燒，衝擊公務體系、縣府形象及人民對政府信任，支持司法機關查明真相，釐清責任歸屬。民進黨花蓮縣黨部則呼籲，顏新章應主動請辭副縣長職務或停職接受調查，避免外界質疑利用職務影響偵辦。

經過昨天漫長訊問，顏新章今天照常回到縣府上班。花蓮縣府表示，判決確定前就是無罪推定，不影響職務，將秉持依法行政原則，全力配合司法機關調查，釐清事實真相。（編輯：陳仁華）1150612