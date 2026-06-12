涉營養午餐採購案遭約談 花蓮副縣長100萬交保限制出境

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經過15小時的偵訊，被移送花蓮地檢署的花蓮縣副縣長顏新章不發一語，經檢察官複後，考量犯罪嫌疑重大，最後於今（12）日凌晨1時，裁定以100萬元交保。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，「本署檢察官偵辦顏姓被告，涉嫌違反貪污治罪條例等案件，於昨日指揮法務部調查局，花蓮縣調查站持搜索票，前往花蓮縣政府等3處執行搜索，查扣相關證物並通知及傳喚顏姓被告、饒姓證人到案說明，經檢察官訊問後，諭知顏姓被告交保新台幣100萬元，限制住居及出境出海，饒姓證人請回。」

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此案源於2023年花蓮縣國中小學營養午餐採購案，當時高達2.7億的招標案共有7家業者參加投標，但令外界質疑的是，縣府教育處不知為何將原標案，改分為10個小標案，還刪除相關門檻，讓其中一家因資格不符被取消的業者，最後竟可以重新投標而且也得標。

花蓮縣政府新聞科長李冠霆指出，「副縣長主要是負責我們整個全府的，相關的業務統籌，相關案情仍待司法查明，請大家尊重偵查不公開的原則。」

事實上檢調在今（2026）年5月份就已搜索過縣府教育處，當時傳喚包括教育處盧姓前科長，花蓮縣議員吳東昇以及卓姓、廖姓業者，現在檢調又有第二波行動，外界都很關心案情是否會向上延燒。

立法委員傅崐萁表示，「尊重司法的調查，但是我要特別強調，顏新章副縣長在警察任內，這樣一個非常優秀40年的公務員，過去一些中傷抹黑，最後都還他清白。」

至於縣府秘書長饒忠，最後則是無保請回，檢方表示會持續追查，只要有相關證據，不排除再有下一波動作。

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