涉犯助理費不法案 前彰化綠營3連霸女議員遭羈押禁見

前彰化縣議員江熊一楓，因涉及「助理費」案，遭彰化地檢署聲押禁見、裁定獲准！（圖：資料照片、李河錫攝）

民進黨籍前彰化縣議員江熊一楓，因涉嫌在擔任議員期間，涉入「助理費」申領不實疑案，經彰化地檢署分案偵辦後，認為江熊一楓涉犯有期徒刑5年以上重罪，並有逃亡、串供滅證之虞，向彰化地院聲請羈押禁見；經院方開庭審理後，裁定獲准。

活躍於南彰化的江熊一楓是民進黨地方大老、前立委江昭儀的妻子，曾經連3霸當選縣議員，勤於服務地方，基層政治實力雄厚；曾在2023年參加北斗鎮長補選，最後因差些微票數落選，有意在今年(2026年)捲土重來，爭取民進黨縣議員黨內提名，不料，卻捲入申領「助理費」不法疑案，令支持民眾感到震驚！

據指出，檢方是針對江熊一楓擔任縣議員期間，涉及有申領「助理費」不實現象，儘管在檢方偵訊過程中，江熊一楓堅決否認相關不法涉案指控，檢方則認為她涉嫌重大，並有勾串其他證人與滅證可能，因此，向彰化地院聲請羈押；經地院開庭審理後，承審法官認為，依檢方所掌握之證據，認為被告江熊一楓涉犯為有期徒刑5年以上重罪，並有逃亡、勾串共犯以及滅證之虞，因而裁定羈押禁見。（李河錫報導）

◆任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪！