涉犯港版國安法 黎智英遭重判20年
記者黃翠娟∕綜合報導
香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉國安法案，九日遭香港法官重判二十年，家屬怒斥嚴苛且殘酷，香港特首聲稱彰顯法治，陸委會對此再度表示，嚴厲譴責司法淪為政治打壓的工具。
黎智英等九人及前蘋果日報三家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院昨日宣判刑期，除了黎智英被重判二十年，其餘八人分別被判六年三個月至十年不等。
法官在判決書中表示，黎智英是各項串謀的幕後主腦和推動者，因此提高量刑起點，但考慮到黎智英的求情，法庭接納黎智英高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，因此對量刑作出扣減。
黎智英兒女黎崇恩、黎采與國際律師團隊聲明指出，現年七十八歲、健康迅速惡化的黎智英，「是英國公民，也是一名良心犯。他已被關押逾五年，如今恐將在獄中度過餘生」，判決嚴苛且殘酷。
香港特區行政長官李家超聲稱，黎智英被重判是彰顯法治，這是港區國安法實施後第一宗獲判罪成立的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件，是港府「維護國家安全工作的重要里程碑」。
陸委會上午再度嚴厲譴責中共及港府假借國安名義打壓自由人權，應停止政治迫害，立刻釋放黎智英並籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。
78歲黎智英《香港國安法》遭判20年 支持者徹夜排隊法院守候 西方擬啟動營救談判
香港傳媒大亨黎智英被控違反《香港國安法》，經過156天審訊，被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成，2月9日在西九龍法院宣判，黎智英判囚20年，其中18年與欺詐案分期執行，三間《蘋果》相關公司被判罰港幣300萬4500元（約新台幣1200萬）。其餘8名被告分別被判處6年3個月至10年不等刑期。宣判前夕，多名支持者徹夜在法院外排隊等候，祈求刑期減輕。黎智英的妻子李韻琴、黎的兩名兒子黎見恩和黎耀恩，以及2022年被香港當局以違反國安法起訴後，嚴格限制出境的高齡94歲香港榮休樞機主教陳日君等都到庭旁聽。港媒報導，黎智英聆聽宣判時，神情冷靜、不時點頭；徹夜守在法院外的支持者則傷心落淚。本案是香港《國安法》實施後首起涉及「勾結外國勢力」罪名的案件，78歲的黎智英自2020年12月起還押，至今已逾5年，健康狀況令外界十分憂心。黎智英是《蘋果日報》、《壹傳媒》創辦人，被指利用國際人脈，2019年透過「重光團隊」（SWHK）遊說多國，制裁中港兩地當局與官員；又以旗下報刊，鼓動市民上街抗爭。該案相關被告中，僅黎智英選擇不認罪。法官指在《國安法》生效前，其唯一意圖都是尋求「中共倒台，哪怕犧牲中國人與香港人的利益」。這次判刑恐加劇北京當局與國際的緊張關係，包括美國總統川普、英國首相施凱爾均呼籲釋放黎智英。有外交官對路透表示，將在黎智英被判刑後，並視其是否提出上訴，各方才會真正展開營救談判。
