涉犯港版國安法 黎智英遭重判20年

香港壹傳媒集團創辦人黎智英國安法案九日宣判，引來眾多媒體採訪，現場有大批警員戒備並維持秩序。（中央社）

記者黃翠娟∕綜合報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉國安法案，九日遭香港法官重判二十年，家屬怒斥嚴苛且殘酷，香港特首聲稱彰顯法治，陸委會對此再度表示，嚴厲譴責司法淪為政治打壓的工具。

黎智英等九人及前蘋果日報三家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院昨日宣判刑期，除了黎智英被重判二十年，其餘八人分別被判六年三個月至十年不等。

法官在判決書中表示，黎智英是各項串謀的幕後主腦和推動者，因此提高量刑起點，但考慮到黎智英的求情，法庭接納黎智英高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，因此對量刑作出扣減。

黎智英兒女黎崇恩、黎采與國際律師團隊聲明指出，現年七十八歲、健康迅速惡化的黎智英，「是英國公民，也是一名良心犯。他已被關押逾五年，如今恐將在獄中度過餘生」，判決嚴苛且殘酷。

香港特區行政長官李家超聲稱，黎智英被重判是彰顯法治，這是港區國安法實施後第一宗獲判罪成立的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件，是港府「維護國家安全工作的重要里程碑」。

陸委會上午再度嚴厲譴責中共及港府假借國安名義打壓自由人權，應停止政治迫害，立刻釋放黎智英並籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。