涉犯詐欺、反滲透法！中配徐春鶯遭羈押禁見 民眾黨回應了

民眾黨黨新住民委員會主委、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，原先要被列入2024年白營不分區的安全名單，但因爭議不斷而未實現；如今，徐春鶯更涉入「天擎生技公司吸金案」，今（27）日遭新北地檢署依其涉違銀行法、詐欺、反滲透法等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。對此，民眾黨也發聲明籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。





針對徐春鶯遭收押禁見一事，民眾黨表示，台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治之基石。基於「無罪推定」原則，在相關事證釐清之前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障。

另，針對徐春鶯主委遭收押一案，民眾黨說，目前無從得知所涉案件之理由，本黨將密切關注後續發展。



最後，民眾黨宣稱，籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

