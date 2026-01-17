涉犯《國安法》不只「馬德」！另有5人涉案全遭羈押禁見

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

綽號「馬德」的中天電視知名主播兼記者林宸佑，傳出疑遭中共吸收涉犯《國安法》，遭高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，訊後遭法院裁定收押禁見。橋頭地院對此表示，除了林宸佑外，另有5人同樣因該案而遭橋檢聲押禁見，並在今（17）日訊問後遭羈押禁見，但地院對於羈押理由僅表示因偵查不公開，不便對外說明。

林宸佑因涉《國安法》遭羈押，另有5人因同案遭羈押禁見。（圖／林宸佑臉書）

對於林宸佑案情形，橋頭地院指出，林宸佑等3名被告在訊問完畢後，已於下午4點半左右由運囚車送回橋頭地檢署，另3位被告也將在訊問結束後送回橋檢，6人將被送往看守所羈押。

廣告 廣告

橋頭地院指出，基於偵查不公開原則與尊重橋檢立場，在橋頭地檢署尚未對外聲明前，對於6名被告涉案之罪名及羈押之理由不便說明，請大眾見諒。

根據《鏡週刊》報導，林宸佑涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，由於已有相關人士供出案情，因此罪證確鑿。



更多FTNN新聞網報導

林宸佑涉《國安法》遭羈押！曾多次槓綠委柯建銘、黃捷 衝突一次看

中天主播林宸佑收押原因曝光 涉利誘國軍拍效忠中共影片

快訊／跟投共洩密案有關？中天主播「馬德」羈押禁見 橋檢回應了

