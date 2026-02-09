涉犯2罪慘了！兩度縱火燒北捷男廁 自救會長被移送北檢

記者楊忠翰／台北報導

大夫第自辦重劃區居民自救會長曾世源接連在2個捷運站男廁縱火遭逮。（圖／翻攝畫面）

大夫第自辦重劃區居民自救會長曾世源，因不願參與重劃而四處陳情，卻未獲相關單位重視，他竟改採激烈手段，藉以引發社會關注；8日上午11時許，曾世源先在捷運大安森林公園站男廁縱火，2小時後再到捷運善導寺站男廁犯案，但警方早已掌握他的衣著特徵，10分鐘後將他逮捕到案；9日上午11時許，警方訊後將曾男依恐嚇、公共危險等罪嫌移送法辦。

台北市消防局表示，昨天上午11時許，勤務中心接獲報案，指出捷運大安森林公園站地下1樓男廁發生火警，站務人員拿滅火器撲滅火勢；同日下午2時許，捷運善導寺站內男廁又發生火警，同樣是站務人員撲滅；警消初步查看後發現，這兩起火警均有人為縱火跡象。

警方調閱監視器畫面追查，昨天上午9時許，曾世源從豐原火車站搭火車北上，2小時後抵達台北車站，他轉乘捷運至大安森林公園站，並從隨身背包拿出稻草，放在男廁地板上並淋上汽油，他再以打火機點燃稻草縱火。

曾世源得手後搭乘公車至台北車站，先在台鐵大樓放置4封陳情信，接著徒步前往西門町，並在超商購買飯糰食用；曾世源原本穿著橘色外套、白色帽子，後來換成米色外套、藍色帽子，再搭乘捷運前往善導寺站，並以相同手法在男廁二度縱火。

警方確認曾世源衣著特徵後，隨即發動攔截圍捕，因此在他犯下第2起縱火案時，專案小組迅速掌握其逃逸路線，不到10分鐘便在仁愛路及林森南路口發現曾世源蹤跡，儘管外套與帽子並不相同，但背包及鞋子特徵相符，警方當場將他上銬逮捕，全案訊後依恐嚇、公共危險等罪嫌移送法辦。

