涉狗仔案謝幸恩傳喚後無保請回！黃國昌轟：司法墮落、調查錯對象

民眾黨主席黃國昌被爆出養狗仔跟監政敵，檢調展開調查，昨（11）日傳喚關鍵人物前《中央社》記者謝幸恩，她赴北檢複訊後無保請回。對此，黃國昌今（12）日怒轟，調查局國安站好像調查錯對象了，「是不是應該調查《鏡週刊》？」司法被這群人踐踏成這個樣子，拿《鏡週刊》辦案，用國家安全站進行政治偵防，台灣的司法怎麼會墮落成這個樣子。

民眾黨立法院黨團今天舉行「請賴總統到國會進行國情報告」暨民調記者會，對於謝幸恩昨天被傳喚，黃國昌說，他的理解好像是無保請回。他表示，自己是搞不太清楚，調查局用國安調查站在辦什麼案子，是在維護國家安全還是在做政治偵防，「我再說一次，我們的調查局國安調查站在做什麼，是在維護國家安全，還是在做政治偵防？」

黃國昌稱，自己之前在內政委員會已經講過，如果是重要的部長，像是前經濟部長郭智輝跟AIT的人吃飯，跑去拍的狗仔會涉及國家安全，調查局國安站好像調查錯對象了，「是不是應該調查《鏡週刊》？」

黃國昌痛批，「還是現在檢察官跟調查員是聽著《鏡週刊》指揮在辦案？」，一個國家的司法被這群人踐踏成這個樣子，「我再講一次，一個國家的司法被這群人踐踏成這樣子！檢調拿著《鏡週刊》在辦案」。他轟，對狗仔拍郭智輝跟AIT吃飯毫無動作，「因為《鏡週刊》是他們上級單位，拿《鏡週刊》辦案，用國家安全站進行政治偵防，台灣的司法怎麼會墮落成這個樣子」。

黃國昌稱，無怪乎昨天民眾黨前主席柯文哲說，民進黨政府跟總統賴清德把司法當成政治工具，把國家搞得四分五裂，比前總統蔡英文還糟糕。

