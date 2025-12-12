涉狗仔案遭約談！謝幸恩控「司法追殺黃國昌」 北檢：給檢方純淨辦案空間

北檢回應謝幸恩聲明。（圖／翻攝畫面）

民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍案遭媒體爆料，前中央社記者謝幸恩也捲入其中，昨被北檢約談以後無保請回。今（12月12日）謝幸恩發表聲明表示「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」對此，北檢回應表示案件偵辦秉持客觀中立態度「請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間」。

謝幸恩聲明表示「昨天的訊問中，我因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出一些要求。我拒絕了。我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係。我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。」她表示「我只是一個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中被推向前線。」並質疑「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」

對此，北檢也於今日晚間回應，檢察官在訊問謝姓被告前，即先詢問其精神狀況如何，是否可以接受訊問，經謝姓被告表示可以後，才開始訊問程序，故其身心狀況並無不適合訊問之情形。

北檢指出，在訊問過程中，謝姓被告數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官均予准許，以照料謝姓被告身心需求，並充分保障其辯護依賴權，且檢察官訊問謝姓被告之問題與要求，均與案情有關且為必須釐清之事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師亦全程在場，均無異議。

最後，北檢強調，本署偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

