涉狠心殺害父母南下逃逸 「蔥油餅夫妻」獨生子正面照曝光

廖姓男子疑似殺害雙親後南下逃逸，警方則持續追緝中。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區18日驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與其75歲許姓妻子被發現陳屍家中，且2人身中多刀，警消破門時已明顯死亡，警方鎖定2人的36歲獨生子涉有重嫌，廖嫌如今棄車往南下逃逸，其正面照也在網路上曝光。

據了解，廖男與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，廖男還在當地公廟擔任機身，平時生活相當單純。

而廖姓夫妻擺攤辛苦養大獨生子，其兒子卻遊手好閒，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，2015年還曾有毒品前科，親子間偶爾因家庭細故發生糾紛。

監視器畫面拍下，廖姓死者17日晚間結束宮廟問事後，於晚間9時到家，其兒子則是在晚間9時31分下樓並騎車離開，死者陳姓表妹18日聯絡不上廖男，多次聯繫也未獲回音，於是趕往其位於蘆洲區中山一路的住處，在門外撥打電話時，雖清楚聽到屋內傳來手機鈴聲，卻始終無人應答，察覺異狀後隨即報警尋求協助，警方破門驚覺夫妻倆陳屍屋內。

警方鎖定廖男涉有重嫌，而廖男17日晚間騎乘機車離開，將機車棄置三重後改搭乘計程車往南部逃逸，警方在騎機車車廂內發現疑似兇刀的開山刀，目前警方仍持續追緝，確切行兇動機和案發經過則仍待調查釐清。

