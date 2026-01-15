涉猥褻多名幼童 北市教保員二審遭判8年

台灣高等法院法官文家倩表示，「被告身為幼兒園的教保員，竟然為了滿足私慾，先後對B童、C童為強制猥褻行，讓他們沒有辦法在幼兒園當中獲得安全保護。」

儘管二審判決與一審刑度相同，但合議庭認定的受害幼童人數卻是從4位變3位；其中的第4名幼童部分，由於證據不足被改判無罪，讓孩童家屬難以接受。律師也對判決表示遺憾，直說判太輕將爭取上訴；同時已對加害人、任職機構、北市教育局與國防部都提起刑事附帶民事訴訟求償，正由一審審理。

被害D幼童家屬控訴，「我的小孩在家裡說他有被侵犯，只是他在陌生人的法庭上沒有辦法說出口，那難道這樣就不算是了嗎？新學校的老師才告訴我說，別人靠近他，他會很莫名的恐懼。法官你沒有看到，你就當他沒有受到任何傷害嗎？」

同樣是教保員涉不法，社會高度關注的台北市私幼性侵案，已被判刑定讞的園長之子毛畯珅，又被查出侵犯40名女童。檢方另案起訴後14日二審開庭，而他首度在鏡頭前致歉。只是，這樣侵犯幼童的案件近年接連發生。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩指出，「民間團體也好、政府單位也好，大概提出了一些跟法規還有兒童工作證，這個部分的一些制度。那我們都希望這樣的制度能夠儘快的討論跟確定，而不是一直都還是懸而未決。」

現代婦女基金會呼籲，加快推動兒童工作證制度、完善監視器設置，強化通報責任與定期稽查等層面，讓兒少保護更完善。