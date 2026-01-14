涉猥褻、偷拍幼兒童 毛畯珅首度說出「我錯了」

毛畯珅再度現身，竟然向大眾道歉。（圖／東森新聞）





台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅，猥褻41童306次，還偷拍女童，今（14日）開庭，一改過去面對鏡頭惡狠狠的他，竟然說出「我錯了」，只是儘管如此，相較他對幼小孩童犯下的惡行，難以彌補。

記者vs.被告毛畯珅：「新的一年，會不會向受害者家屬道歉，（對不起，我錯了）。」

幼兒園長之子毛畯珅涉嫌性侵45名女童，就在今日再度現身，竟然向大眾道歉。先前走入法庭時，毛畯珅顯然毫無悔意，眼神還直直瞪著喊話的記者，甚至還當庭嗆法官，與如今態度形成強烈對比。

毛畯珅先前涉嫌性侵6名女童，遭到重判，被判處28年8個月，入獄服刑後，檢警再度擴大追查，查出他還涉嫌偷拍40名孩童的私密影像。台北地院認定他涉犯510條罪刑，求處重刑30年，併科罰金5億元。因為這已經是有期徒刑最高上限，毛畯珅未來最多服刑30年，不過再長的刑期、再多道歉，恐怕都無法彌補，對無辜孩童造成的傷害。

