涉猥褻2女、性侵1未成年！孫生現身北院開庭 再嗆「撒謊的人都會下地獄」

知名YouTuber孫生（本名孫羿泩）涉嫌性侵、猥褻3名女子，還將自己與另1名女子的性行為影片傳給他人觀看，遭依《刑法》強制性交、強制猥褻、妨害性隱私及《個人資料保護法》等罪嫌起訴。他今（12/30）日現身台北地院開庭，記者問他「心情怎麼樣？」孫生回應，「老樣子，撒謊的人都會下地獄」，記者詢問他是否會和被害人調解，他則態度保留，表示先開庭以後再說。

調查指出，孫生於2022年間，前往1名女子住處剪髮，剪完後兩人到陽台抽菸聊天，但孫生卻在準備返回客廳之際，伸手對女子強制猥褻。2023年間，孫生前往另1名女子住處拍片，結束後女子躺在床上休息，孫生卻在隔天凌晨突然撲上女子床鋪，猥褻得逞。後來，孫生又邀請另1名未成年女子到家中觀看練舞，當天晚間，他趁少女專注聆聽音樂時，強制性交得逞。

此外，他也涉嫌將自己與另1名女子的性行為過程拍成影片，未經同意外傳給他人。

台北地檢署檢察官調查後，認定孫生涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》成年人故意對未成年人犯強制性交罪、強制猥褻、《個人資料保護法》非法利用個資等罪嫌，對孫生提起公訴。檢察官斥責孫生「陷溺性癮」，漠視他人性自主權，或利用友誼信任，或藉工作之便，強行玷辱多名女性，且戕害未成年少女的身心及人格健全發展，建請法院求處重刑，以資懲儆。

本案源於，2023年7月間，孫生與女性友人（A女）及其閨蜜（B女）到台北市某家餐廳用餐，過程中不斷炫耀自己性愛方面「很厲害」，席間，他藉著到店外抽菸的機會，伸手拍打A女臀部。女子認為遭受侵犯提出告訴，但孫生否認性騷擾，還辯稱他是在跟對方「調情」，認為女方當下並未反映不舒服，仍遭北院判處5月徒刑。

事件爆發後，A女的閨蜜B女也出面指控，孫生當天偷偷叫車，想要前往汽車旅館，B女在車上慌張向A女求救，卻發現自己無法脫身，最後在汽車旅館被迫發生性關係。檢察官調查後認定，B女與孫生是合意性交，但孫生事後卻未經B女同意，將這些影片傳給他人觀覽。此外，檢方另查出孫生涉嫌猥褻2名成年女子、性侵1名未成年女子，均於今年9月一併提起公訴。

