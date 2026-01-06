涉猥褻5男童拍攝不雅片！新竹「魟魚老師」上訴遭駁、判刑12年定讞

記者林盈君／台北報導

新竹一名綽號「魟魚老師」的體操老師林姓男子，因被控對未成年幼童猥褻、拍攝性影像，新竹地方法院一審依加重強制猥褻等罪，判處林男12年有期徒刑，案件上訴二審高院遭駁回，維持12年有期徒刑。案件上訴最高法院，法官認為，判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，因此駁回上訴，全案定讞。

新竹「魟魚老師」涉猥褻5男童並偷拍不雅片，遭判刑12年定讞。（圖／翻攝畫面）

根據檢警調查，長相斯文秀氣的林男，曾就讀於新竹頂尖國立大學，以綽號「魟魚老師」在新竹地區專帶幼童的體操。2024年間，有家長指控林男趁帶營隊時猥褻多名男童，甚至還在體操課時拍攝男童不雅影片，同年11月，新竹地檢署11月偵結起訴，認定林男共猥褻5名參加假日營隊的男童多達11次。新竹地院一審依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪，判處林男有期徒刑12年。

案件上訴二審，林男辯稱，於審理期間已坦認全部犯行，堪稱犯後態度良好，請法官考量其係國立大學畢業之教育程度、素行尚可，犯案時甫年滿22歲，請求從輕量刑。但高院法官審理後認為，林男的犯罪情狀，並無情輕法重或顯可憫恕之情，自無法適用刑法規定減刑，因此予以駁回。案件上訴三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

