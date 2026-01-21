涉用街口基金搞背信！胡亦嘉見下屬不從飆罵「白癡」 案發前對話全刪光

街口投信前董座胡亦嘉被控利用自家商品從事關係人交易，今天開庭意外被爆出痛罵下屬的對話。廖瑞祥攝



台北地院審理街口原油基金背信案，街口投信總經理王皓正昨（1/21）日作證，胡亦嘉遭解除董事長職務後，仍持續對他指示「街口布蘭特原油正2」基金的配售對象，還坦承本案爆發前，胡亦嘉曾把他的手機抽走、刪光兩人對話紀錄。法官則當庭唸出對話，揭露胡亦嘉因王皓正不從指示而痛罵「白癡」，還狂言自己「不在乎證券期貨局」，「再罰300萬給他罰啊」，令王皓正相當尷尬。

調查指出，街口投信於2020年6月起，辦理追募「街口布蘭特原油正2」期貨基金時，未公平配售給投資人。檢調追查發現，胡亦嘉與其妻子莊郁琳、繼任董事長王律傑等共6人，涉嫌利用TRILL和WINNER兩家外國公司名義，以較低的價格認購基金，隔年1月再高價賣出，「左手賣右手」不法獲利逾6655萬元。檢方也查出，胡亦嘉為掩飾關係人交易，還涉嫌變造董事名冊。

事件發生期間，王皓正在街口投信擔任投資長，負責管理公司投資操作。他昨（1/21）日出庭作證時坦言，胡亦嘉因「託付寶」爭議遭金管會解除董事長職務後，仍會透過通訊軟體指揮基金配售對象。王皓正表示，胡亦嘉會指示他配售給特定2家券商，但金管會已因此裁罰過，他認為若再配售特定券商恐怕不妥，都會回應胡亦嘉「我要問董事長」，並由董事長作最後決定。

胡亦嘉與妻子莊郁琳（白色大衣者）均涉及街口原油基金背信案，昨（1/21）日一同出庭。白廷奕攝

檢察官秀出兩人對話紀錄，詢問胡亦嘉只是董事，為何會對他下達「油就放散戶200人」、「明天也配點給別人」等指示，王皓正面露尷尬、嘴上卡卡地說「他是大股東。」檢察官詫異地問，每次配售前都會問胡亦嘉意見？王皓正趕緊澄清，不會每次都問，強調平時都是依照給金管會的承諾書方案公平配售。

王皓正還說，胡亦嘉2020年9月底遭解職後，依然很關心基金配售對象。他把胡亦嘉的想法，告訴10月初接任董事長的莊郁琳，她基本上仍按照胡亦嘉的方式配售。後來，王律傑接手董事長，如果看到是配給特定那2家券商，通常也不會反對。王皓正也說，他懷疑過背後其實是胡亦嘉本人在申購，但問了券商只知道是國外法人。

檢察官詢問王皓正，胡亦嘉是否於2021年間，直接拿取你的手機刪除對話？王皓正一開始還反應不過來，答得牛頭不對馬嘴，法官不耐直接打斷，表示「檢察官是問你，為什麼給胡亦嘉手機刪除對話？」檢察官接手問他，「總之是有一些對話不能碰？」王皓正才坦承確有此事，但他沒有問胡亦嘉為何要刪除對話，也不清楚刪掉的對話是有關「託付寶」還是基金配售。

胡亦嘉與妻子莊郁琳（白色大衣者）庭後火速離開北院，未接受採訪。廖瑞祥攝

法官翻開對話紀錄，詢問何謂「技術性阻擋」？為何胡亦嘉曾指示他配售給某券商50組，其餘「技術性阻擋」？王皓正尷尬笑稱，他不清楚胡亦嘉是什麼意思，表示別人來認購還不配售，這根本做不到。但法官明顯不信，開始連珠炮似地逐段唸出對話紀錄，把胡亦嘉私下說法全翻出來。

法官指出，胡亦嘉曾要求配給特定券商50組，但因王皓正稱與王律傑討論後，決定仍會配給其他單位，引起胡亦嘉不滿。胡亦嘉當時質問王皓正「我說了一百次，不給其他人就是不給」、「其他人為何不拖到2點通知」，他還痛罵王皓正「你們是白癡嗎？」更狂言「I don’t care 期局（金管會證券期貨局）」、「再罰300萬給他罰啊」，要王皓正自己「Find the way（找方法）」，還提議可以「銷毀申購單」。

法官唸一唸，發現胡亦嘉說得有些過頭，當著胡亦嘉的面詢問王皓正，「當天發生什麼事？他為什麼這麼激動？」王皓正只能尷尬表示，胡亦嘉很堅持他的配售方法。

