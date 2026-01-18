「涉當中國白手套」林宸佑被收押禁見！ 尚有1人未到案

高雄看守所,高雄第二監獄,高雄少觀所,外觀。取自官網



中天新聞記者林宸佑與9名現退役軍人涉嫌違反國家安全法，經橋頭地檢署調查帶回，其中6人聲請羈押獲准，3人請回，尚有1人未到案。

據《中央社》報導，偵辦陳姓海陸中士持五星旗拍片投共案時，發現林宸佑與洪姓等5名現退役軍人也涉及共諜案，17日同步啟動搜索，訊後依涉嫌違反國家安全法、貪汙治罪條例等罪嫌，向橋頭地院聲請6人羈押禁見獲准。

橋檢說明，林宸佑等人已於17日晚間8時46分從橋頭地檢署移送高雄看守所；另4人因罪證不足，3人被請回，1人尚未到案。未到案的人士，係因提供帳戶涉案。

廣告 廣告

橋檢透露，自陳姓中士持五星旗投共後，檢方溯源調查，發現林宸佑涉嫌以白手套、在地協力者等身分，提供新台幣數千元至數完元不等的酬金給現役軍人，換取提供軍方情資給中國人士。

對於記者涉共諜案，中天電視表示，對案情毫無所悉，無法回應，強調希望司法公正審理、勿枉勿縱，外界傳中天被搜索非事實。

更多太報報導

檢調為何揪出林宸佑？ 源於去年海陸中士持五星旗投共片

川習會後首次！共軍通報美國2艘軍艦穿越台海

國共論壇擬與鄭習會脫鉤 藍黨務人士：未來傾向改「議題化、常態化、去政治化」舉辦