涉當街拉客 警深夜出擊破獲色情應召集團

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市萬華警分局龍山派出所，多次接獲檢舉情資，顯示轄內西昌街上，疑有外籍女子涉嫌當街拉客。萬華警分局表示，成立專案小組追查，長期蒐證後，在前（21）日晚間9時許，由警分局組合警力、移民署北區事務大隊台北市專勤隊、台北憲兵隊等，聯手循線到場查緝，一舉破獲色情應召集團。逮獲包括負責人、工作人員共9名，性工作女子34人及男客3人等。

警方表示，現場還查扣監視器鏡頭9顆、監視器主機1台、螢幕4台、手機9支、保險套1批、潤滑液1瓶等物。負責人、工作人員等，訊後移送台北地檢署檢察官複訊，並依涉嫌妨害風化罪偵辦；至於涉及性交易的男客3人及台灣籍應召女1人，依違反社會秩序維護法裁處；另外，33名外籍應召女，則移送移民署台北專勤隊收容。

萬華警分局表示，調查發現，33名泰籍女子，涉嫌拿觀光簽證來台，卻躲在商辦大樓內，透過性交易賺錢。將持續強力掃蕩不法業者，嚴正執法，以維護社會風氣與治安。

照片來源：台北市警方提供

