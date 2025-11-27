涉疏失害死剴剴！社工陳尚潔否認知情 證人曝她來電：說額頭有瘀青

社工陳尚潔（白帽者）涉嫌因過失導致剴剴遭虐死，今日開庭結束，法警維持現場秩序讓她離開。廖瑞祥攝



台北地檢署偵辦1歲男童剴剴案，指控兒福聯盟社工陳尚潔明知剴剴行為異常、身上有傷，卻消極不作為，導致剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，案發後還造假訪視記錄。新北市政府社會局樹鶯社福中心社工施盈如，當時轉介剴剴出養案給陳尚潔，今（11/27）日出庭作證。她透露，陳尚潔曾打電話告知剴剴額頭有傷、會講髒話，拿劉彩萱的說詞，問是不是周姓前保母照顧導致的「壞習慣」，但施盈如過去訪視都沒有看到異狀，還請陳尚潔繼續觀察，最後竟接到「剴剴死亡通知」。

檢方指控，陳尚潔收受新北市政府轉介剴剴出養案，卻未告知剴剴外婆可申請托育減免，選擇將剴剴交給劉彩萱照顧。期間，劉彩萱表示剴剴會講髒話，有自撞頭部、磨牙等異狀，但陳尚潔並未提高訪視頻率，也未更換保母，片面聽信劉彩萱說詞，最終導致剴剴遭虐死。案發後，陳尚潔拿不出工作記錄，反而與兒盟人員討論如何應對檢警，並增補、修改訪視報告。

北檢依過失致死、偽造文書罪嫌起訴陳尚潔。但陳尚潔否認造假訪視記錄，也強調自己不是「主責社工」，只處理剴剴收、出養業務，不負責監督劉彩萱，堅稱訪視時沒有看到剴剴身上有傷。檢方為了證明，收出養社工也應隨時追蹤孩童身心狀況，聲請傳喚衛福部社家署家庭支持組家庭資源科督導徐珮華、樹鶯社福中心社工施盈如，兩人於今日到庭作證。

惡保姆姊姊劉彩萱，因虐死剴剴一審遭判無期徒刑，現由高等法院審理中。資料照。廖瑞祥攝

惡保姆妹妹劉若琳，因虐死剴剴一審遭判18年，現由高等法院審理中。資料照。廖瑞祥攝

施盈如是當時轉介剴剴案給陳尚潔的人員，當剴剴還在由周姓前保母照顧時，也曾為了評估剴剴的出養條件進行訪視。

她證稱，事發前，陳尚潔曾打電話告知剴剴額頭有瘀青，而陳尚潔也轉述，劉彩萱說剴剴講髒話、自撞的行為，是在周姓前保母照顧期間產生，陳尚潔詢問她有沒有這種狀況。不過，施盈如當時去面訪，沒有看到剴剴有外傷，和其他孩子互動甚至爭搶玩具時，也都沒有講過髒話。

施盈如表示，她對劉彩萱的說法有所保留，但也沒有辦法肯定對不對，因此，她和陳尚潔達成共識，請陳尚潔繼續觀察剴剴的狀況，她則追蹤剴剴外婆家的經濟狀況，如果穩定，年底或隔年初就可結案。她還說，因為周姓前保母很希望在剴剴實際出養前，能夠由她來照顧，施盈如也曾為此和陳尚潔討論過可能性，但陳尚潔表示兒盟已經有配合的保母，婉拒了她的提議。

檢察官詢問，剴剴是否由新北市社會局保護安置或委託安置？施盈如明確表示「沒有」，強調本案從未進入安置流程。檢察官接著提出「直轄市、縣（市）政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」，詢問剴剴既然沒有經過地方政府安置，是否有該原則的適用？本案是否有依該原則指派「主責社工」？施盈如回應，無法清楚回答法規問題，但如果要以安置為前提，那本案就沒有所謂「主責社工」。

聲援剴剴的民眾今日也聚集在法院外，要求重判社工陳尚潔。廖瑞祥攝

聲援剴剴民眾今日一早就聚集在法院旁，休庭期間仍不斷喊口號。廖瑞祥攝

徐珮華則證稱，收出養媒合機構是特許行業，必須經過衛福部發給許可才能從事，且媒合人員一定要是社工。受到剴剴案影響，衛服部在今年7月大幅修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，要求收出養媒合服務者的社工人員，必須接受在職訓練至少20小時，包含6小時「有關兒童發展及辨識兒童受虐之敏感度課程」。

檢察官提問，在修正之前，負責媒合收出養的社工對於兒虐是否要有敏感度？徐珮華表示，「不是說新的法規才要，過去在第20條本來就有規定，要接受在職訓練至少20小時，只是我們又更明確化一定要安排的課程。」但她坦言，之前對於撰寫訪視報告的頻率，並沒有明確規範或標準，必須視個別案件性質決定。

審判長追問，社工倫理守則要求社工應該適時記載服務紀錄，所謂的「適時」，是否由社工根據個案急迫與否自行判斷？徐珮華坦言「沒辦法量化」，不過，社工服務時，除了依照法規和工作守則，一般來說也可以和督導討論個案，確認是否要調整頻率。她也強調，過去社工的養成較注重保護性訓練，考試科目沒有包含兒虐辨識，但可能會在直接服務時遇到。

社工陳尚潔（白帽者）今日開庭後，在友人陪同下離開。廖瑞祥攝

