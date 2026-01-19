涉發表武統言論 中配「關關」居留許可遭廢止已離境

中國配偶網紅「關關」曾在社群平台提及「遲早紅旗插滿台灣」等涉及武統言論，移民署今天(19日)證實關姓女子公然散布爭議言論，有危害國家安全及社會安定之虞，移民署已廢止其長期居留許可並限令出境，這名女子已在期限內自行離境，沒有逾期。

中國配偶網紅「關關」曾於2023年10月1日中國國慶當天在個人社群平台發表「遲早紅旗插滿台灣，今天是祖國的生日，願祖國繁榮昌盛，早日統一台灣」、「我許願早日五星紅旗早點飄在中國寶島」、「統一一定要來台灣」等涉及武統的言論。早在去年3月，這些言論就被網友翻出來。

廣告 廣告

《自由時報》今天獨家披露「關關」的居留許可已遭移民署廢止，且已在上週五自行離境，成為繼「亞亞」、「小薇」、「恩綺」、「錢麗」之後另一名被取消居留權的中配。

移民署今天證實關姓女子因公然散布爭議言論，移民署依據《兩岸人民關係條例》等相關規定會商相關機關，並讓當事人陳述意見後，最終認定關姓女子有危害國家安全及社會安定之虞，廢止了關姓女子的長期居留許可，並兼顧依法行政及人權保障作出限令出境處分。移民署表示，關姓女子在期限內自行離境，沒有逾期。

內政部長劉世芳今天在立法院受訪時，有媒體詢問「中配關關是不是被廢止居留許可？」她僅回應表示，有關個別個案所碰到的問題及處分決定都是按照《兩岸人民關係條例》的聯審會議通過。

至於網傳中配發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，劉世芳回應「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正體字。」(編輯：宋皖媛)



中國配偶網紅「關關」曾在社群平台提及「遲早紅旗插滿台灣」等武統言論，移民署今天(19日)證實，關姓女子公然散布爭議言論，有危害國家安全及社會安定之虞，移民署已廢止這名女子的長期居留許可並限令出境。(圖擷自Threads)