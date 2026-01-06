涉盜蓋醫師章偷賣瘦瘦針 藥局負責人.藥師夫妻遭起訴

台北市 / 綜合報導

許多愛美男女為了輕鬆減肥，指定要施打「瘦瘦針」，台北市有藥局看準商機龐大，竟然偽造醫師處方箋！檢方調查發現，藥局張姓負責人，透過吳姓藥劑師妻子，擔任萬芳醫院衛教師之便，趁醫師離開座位時擅自蓋章，被依偽造文書罪起訴。其他醫師也強調，瘦瘦針的本質是糖尿病用藥，不是每個人都適合施打，務必經過專業醫師評估。

小小一支筆狀針劑，拿在手裡相當輕巧，除了是糖尿病患者常用藥，現在更被稱為瘦瘦針，不少愛美男女指定施打，卻有藥局業者，看準商機動了歪腦筋，記者蔡銍湣說：「台北市中正區的藥局，疑似為了販售瘦瘦針，偽造處方箋，被萬芳醫院發現後告發。」

瘦瘦針有抑制食慾效果，因此成為減肥聖品不過想使用，仍需要醫生開立處方箋，台北市某藥局張姓負責人，為了販售瘦瘦針，請吳姓藥劑師透過在萬芳醫院擔任衛教師的妻子，擅自拿醫師章來蓋，製作不實的處方箋，以每支約7千元，賣出12份2個月劑量瘦瘦針，台北地檢署調查後，依偽造文書罪起訴。

事情會東窗事發，主要是這些偽造的處方箋，雖然有醫師蓋章，但與正式處方箋相差很大，實際回到藥局詢問，其他藥師對這件事都表示不知情，負責人也暫未出面回應，新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳說：「對這個藥物的使用上，也有一些族群是屬於不適應症的，那這種情況之下，我們也要經過問診之後，去做相關的排除，還有包括說在打針之後，(患者)他是不是有出現一些藥物的副作用，那這個都是我們在，醫療的過程當中要去監控的。」

日前有國籍航空空服員，私自從國外帶瘦瘦針想闖關，違反藥事法遭送辦，也被航空公司開除，減肥市場龐大，民眾愛美想輕鬆瘦身，可別貪圖方便快速，賠上健康得不償失。

