涉盤前掛假單炒作7檔上市公司股票！ 檢調搜索約談神秘大戶

知名股市大戶蕭姓男子涉嫌藉由盤前掛假單、開盤前抽單等手法炒作7檔上市公司股票，獲利4千多萬元。

知名股市大戶蕭姓男子涉嫌利用盤前掛假單、開盤前抽單等手法炒作7檔上市公司股票，獲利4千多萬元；檢調22號展開搜索並約談5人到案，全案朝違反證交法操縱股價罪嫌偵辦。（請聽AI報導。）

檢調獲報，蕭姓男子於2021年間涉嫌以公司及親友帳戶，利用試搓制度，於盤前掛假單、開盤前抽單等手法炒作上市公司燁興、亞諾法、大眾控、英利、圓剛、志信、映泰共7檔股票，操縱股價獲利約4千多萬元。

檢調22號兵分9路搜索蕭姓男子等人的公司、住處，並通知蕭姓男子及他的姊姊、弟弟等5人到案說明，全案持續調查中。

證交所於2014年推出開盤前30分鐘股票試搓的新制，投資人可以提交買賣委託單，這些買賣單會撮合而顯示出最新的股價，9點開盤這些委託單會一次性撮合，產生當天開盤價。部分主力卻藉此操縱股價。

證交所與櫃買中心自2023年3月20日起規定，只要單一個股在開盤前1分鐘前變更買賣量高達3成，該檔個股將暫緩2分鐘開盤。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。