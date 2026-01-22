涉盤前掛假單炒股 股市大戶蕭漢森1500萬交保

〔記者王定傳／台北報導〕股市大戶蕭漢森涉利用公司、親友證券帳戶，以盤前掛假單、開盤前抽單等手法，炒作上市公司燁興(2007)、亞諾法(4133)、大眾控(3701)、英利(2239)、圓剛(2417)、志信(2611)、映泰(2399)共7檔股票，獲利4千多萬元；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分9路發動搜索，今晨訊後依違反「證券交易法」操縱股價罪嫌，諭知蕭1500萬交保並限制出境出海及住居。

至於同案被告，蕭漢森的弟弟蕭漢彬、女兒蕭又綺，檢方複訊後已諭知各200萬元交保，蕭漢森的姐姐蕭慧中及蕭又綺的友人劉正翔，訊後各50萬元交保。

蕭男是「恩又博智投資」及「華允資產」公司負責人，但其背景神秘，有媒體稱他為「神秘大戶」、「第一代少年股神」，報導更提及他在2023年8月9日至10日間，曾斥資22.87億元於集中市場取得散熱廠力致(3483)高達1.4499萬張持股，神秘大戶一次掃貨，引發市場討論。

據了解，證交所於2014年推出開盤前30分鐘股票試搓的新制，投資人可以提交買賣委託單，這些買賣單會撮合而顯示出最新的股價，但並不會在這段期間成交，等到9點開盤，這些委託單會一次性撮合，產生當天開盤價。

但部分主力卻利用此制度，大量掛買賣單影響其他投資人，直到開盤前1分鐘再緊急抽單，藉此操縱股價；為防堵主力在台股開盤前掛假單影響股價，左右投資人判斷，證交所與櫃買中心自2023年3月20日起，只要單一個股在開盤前1分鐘前變更買賣量高達3成，該檔個股將暫緩2分鐘開盤。

檢調獲報，蕭男於2021年間涉以公司及親友帳戶，於前一天入場拉尾盤，隔日一早利用試搓制度，於盤前掛假單、開盤前抽單等手法炒作上述公司股票，營造強勢買盤或賣壓假象，操縱股價獲利約4千多萬元。

檢察官陳玟瑾昨指揮台北處，持法院核發的搜索票，搜索蕭男等6人的住居所及恩又博公司、華允公司等共9處，並通知蕭男、蕭男姊姊、弟弟等5人到案說明，全案持續調查中。

